Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Роналду, ассист Ярмолюка, шоу суперорлов на КАН, защита поясов Иноуэ
Другие новости
28 декабря 2025, 13:47 | Обновлено 28 декабря 2025, 14:58
458
0

Дубль Роналду, ассист Ярмолюка, шоу суперорлов на КАН, защита поясов Иноуэ

Главные новости за 27 декабря на Sport.ua

28 декабря 2025, 13:47 | Обновлено 28 декабря 2025, 14:58
458
0
Дубль Роналду, ассист Ярмолюка, шоу суперорлов на КАН, защита поясов Иноуэ
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 27 декабря.

1A. Суперорлы расправили крылья. Нигерия обыграла Тунис в шоу с 5 голами
Голы у нигерийцев забили Виктор Осимхен, Уилфред Ндиди и Адемола Лукман

1B. Львы и леопарды обменялись укусами. Садио Мане спас Сенегал от поражения
На гол Седрика Бакамбу для ДР Конго ответил лидер сборной Сенегала

2. Автогол Рюттера. Арсенал остался лидером Премьер-лиги, одолев Брайтон
Эдегор открыл счет в 1-м тайме, Рюттер помог канонирам и забил в свои ворота

3. Невероятная команда Эмери. Астон Вилла шокировала Челси в Лондоне
Гости победили в матче АПЛ со счетом 2:1

4. Невероятный Шерки. Ман Сити одержал трудную победу над командой Зинченко
Ноттингем Форест проиграл со счетом 1:2

5A. Брентфорд с ассистом Ярмолюка обыграл Борнмут в матче АПЛ
Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля

5B. ВИДЕО. Егор Ярмолюк отличился вторым результативным действием в сезоне АПЛ
Украинский хавбек сделал голевую передачу в поединке против «Борнмута»

6. ВИДЕО. 5 месяцев ожидания. Вирц забил первый гол в составе Ливерпуля
Флориан отличился в матче с Вулверхэмптоном

7. Дубль Роналду и украденный гол: Аль-Наср разгромил соперника
Криштиану стал героем матча в Саудовской Аравии

8A. Японский монстр. Наоя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира
Обладатель четырех титулов деклассировал Алана Давида Пикассо из Мексики

8B. Накатани вырвал победу в зрелищном поединке с Эрнандесом в Эр-Рияде
Поединок в Саудовской Аравии завершился единогласной победой боксера из Японии

9. Шоковая терапия в Одессе на Рождество
У Александра Кучера так и не удалось достичь ни одной цели с «Черноморцем»

10. Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Мацей Кендзерек дал интересное интервью польському Przeglad Sportowy

По теме:
Победа МЮ в Boxing Day, Салах решает на КАН, откровения Шевченко
Долги и проблемы Черноморца, усиление для ЛНЗ и Полесья, скандалы на КАН
Кучер покинул Черноморец, КАН набирает разгон, рождественские поздравления
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Война | 28 декабря 2025, 09:00 3
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад

Дмитрий Астраков боролся с москалями в рядах «Азова»

Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Футбол | 27 декабря 2025, 18:41 7
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»

Мацей Кендзерек дал интересное интервью польському Przeglad Sportowy

Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Футбол | 28.12.2025, 07:05
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 28.12.2025, 12:19
Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Футбол | 27.12.2025, 12:55
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
26.12.2025, 11:19 68
Футбол
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем