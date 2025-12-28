Дубль Роналду, ассист Ярмолюка, шоу суперорлов на КАН, защита поясов Иноуэ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 27 декабря.

1A. Суперорлы расправили крылья. Нигерия обыграла Тунис в шоу с 5 голами

Голы у нигерийцев забили Виктор Осимхен, Уилфред Ндиди и Адемола Лукман

1B. Львы и леопарды обменялись укусами. Садио Мане спас Сенегал от поражения

На гол Седрика Бакамбу для ДР Конго ответил лидер сборной Сенегала

2. Автогол Рюттера. Арсенал остался лидером Премьер-лиги, одолев Брайтон

Эдегор открыл счет в 1-м тайме, Рюттер помог канонирам и забил в свои ворота

3. Невероятная команда Эмери. Астон Вилла шокировала Челси в Лондоне

Гости победили в матче АПЛ со счетом 2:1

4. Невероятный Шерки. Ман Сити одержал трудную победу над командой Зинченко

Ноттингем Форест проиграл со счетом 1:2

5A. Брентфорд с ассистом Ярмолюка обыграл Борнмут в матче АПЛ

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля

5B. ВИДЕО. Егор Ярмолюк отличился вторым результативным действием в сезоне АПЛ

Украинский хавбек сделал голевую передачу в поединке против «Борнмута»

6. ВИДЕО. 5 месяцев ожидания. Вирц забил первый гол в составе Ливерпуля

Флориан отличился в матче с Вулверхэмптоном

7. Дубль Роналду и украденный гол: Аль-Наср разгромил соперника

Криштиану стал героем матча в Саудовской Аравии

8A. Японский монстр. Наоя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира

Обладатель четырех титулов деклассировал Алана Давида Пикассо из Мексики

8B. Накатани вырвал победу в зрелищном поединке с Эрнандесом в Эр-Рияде

Поединок в Саудовской Аравии завершился единогласной победой боксера из Японии

9. Шоковая терапия в Одессе на Рождество

У Александра Кучера так и не удалось достичь ни одной цели с «Черноморцем»

10. Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»

Мацей Кендзерек дал интересное интервью польському Przeglad Sportowy