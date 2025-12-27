Шоковая терапия в Одессе на Рождество

Еще в конце первой декады декабря Александр Кучер, являвшийся на тот момент главным тренером «Черноморца», заявлял об амбициозных планах одесского клуба на зимнее трансферное окно. 43-летний специалист строил планы на будущее, готовил сборы, спарринги, обдумывал графики тренировочных сессий для своих подопечных. В общем, жил полноценной жизнью главного тренера профессионального футбольного клуба, который уверен в своих позициях.

Однако ближе к Рождеству из «Черноморца» начали поступать совсем нерадостные для Александра Кучера сигналы. Началось все с того, что в прессу поползли слухи об отъезде из Одессы ряда ветеранов, ставку на которых делал тренерский штаб. Сперва Кучер лично подтвердил, что «моряки» расторгли трудовое соглашение с 38-летним экс-центрбеком «Динамо» и сборной Украины Евгением Хачериди. Тот изначально попросил включить в контракт пункт, позволяющий одной из сторон (очевидно, футболист предполагал, что ею может оказаться именно он) разрывать без штрафных санкций трудовое соглашение по итогам первого полугода сотрудничества. В итоге руководство «Черноморца», посчитав, что отдача от Хачериди не соответствует ожиданиям, воспользовалось этим пунктом, де-факто избавившись от ветерана.

Затем в СМИ попали слухи о том, что из «Черноморца» вскоре могут уйти и другие «столпы» команды – центрбек Ярослав Ракицкий и центрфорвард Алексей Хобленко. Оба являлись ключевыми фигурами для «моряков» при Кучере. 36-летний капитан сыграл в первой части сезона 16 матчей в Первой лиге и отличился в них 3 забитыми мячами, а 31-летний нападающий сумел забить 4 мяча и отдать 3 результативные передачи в 9 поединках чемпионата, однако получил травму, помешавшую ему проявить себя во втором по силе дивизионе отечественного футбола еще более ярко.

Уже тогда, на фоне такой информации и слухов, становилось понятно, что на самом деле речь идет не только о широких кадровых перестановках в «Черноморце», а и о том, что в Одессе в зимнюю паузу вполне может поменяться тренерский штаб. Потому как именно под Александра Кучера в стан «моряков» и приходили многие исполнители – тот же Ярослав Ракицкий, которому после выступлений на высшем уровне вариант с Первой лигой точно не мог видится настолько уж привлекательным, чтобы ради этим продолжать рисковать своим здоровьем в 36.

Что правда, изначально Ракицкий, равно как и Кучер, приходили в «Черноморец» вовсе не под Первую лигу. Оба объявились в Одессе в конце марта, когда «моряки» вели отчаянную борьбу за сохранение прописки в украинской Премьер-лиге. Однако по итогам сезона-2024/25 «Черноморец» под руководством Кучера и с многоопытным Ракицким в составе не сумел сотворить чудо и спикировал в низший дивизион. Это стало первой неудачей тренера в Одессе, которая, впрочем, не сломила ни наставника, ни руководство клуба, и стороны решили продолжить сотрудничество в Первой лиге. С единственно приемлемой в таких случаях задачей – возвращением в УПЛ уже через год.

По меркам Первой лиги-2025/26, еще даже до старта турнира, «Черноморец» действительно выглядел одним из фаворитов. Вероятно, не главным, потому как им у экспертов справедливо считалась «Буковина», но как минимум вторую строчку болельщики и специалисты в большинстве своем «морякам» отдавали на откуп. А «серебро» Первой лиги, напомним, позволяет напрямую подняться в Премьер-лигу, без необходимости играть стыковые матчи с представителями элитарного дивизиона.

На старте текущего сезона у «Черноморца» и Кучера все складывалось хорошо. Одесская команда до одиннадцатого тура и вовсе являлась лидером турнирной таблицы, после чего дважды сыграла вничью, что позволило «Буковине» возглавить пелотон, однако в целом ничего критического для «моряков» не произошло. Собственно говоря, даже потом, когда «Черноморец» в трех матчах кряду терял очки против «Левого Берега» (1:1), «Буковины» (1:2) и «Металлиста» (1:1) ничего неисправимого для одесской команды не произошло. Она все еще оставалась второй и виделась фаворитом на то, чтобы так и финишировать по итогам сезона.

Со стороны может казаться, что определенным катализатором необходимости перемен для руководства клуба оказалось поражение от «Ворсклы» (0:3) в последнем матче 2025 года. Причем в этой игре «моряки», не сказать, чтобы уж и провалились. Они выглядели довольно неплохо, особенно в плане ведения атакующей игры, а вот в обороне… Там у подопечных Кучера все пошло из рук вон плохо, а для полтавчан, наоборот, в тот день все звезды на небе сошлись именно так, как надо.

Сложно сказать, почему против «Ворсклы» «Черноморец» предстал настолько несбалансированной командой. Еще более странным выглядит то, что Александр Кучер лично заявлял, что никаких проблем с выплатой по зарплате в команде нет, и футболисты не страдают из-за финансового фактора. В кулуарах поговаривали, что экономические аспекты действительно были чрезвычайно важными для Кучера, который не хотел тренировать коллектив, имеющий дополнительные проблемы с мотивацией из-за несвоевременной выплаты заработной платы. И якобы до поры до времени все в этом плане в Одессе было нормально, но…

Как минимум сомневаться в полном финансовом благополучии «Черноморца» заставляет информация, согласно которой одесситы попрощались с Евгением Хачериди, так и не рассчитавшись с опытным футболистом в полной мере. Сам экс-центрбек сборной Украины не пожелал раскрывать все карты, лишь добавив неоднозначности ситуации: «Удалось ли достичь соглашения по задолженности? Я же не один такой. Сами видите, что происходит. Много футболистов уходит, включая тренерский штаб. С чем это связано? Позвоните руководителям, возможно, вам скажут. Объяснили ли причину расторжения контракта? Никто ничего не объяснил. Идем дальше».

А спустя несколько дней в СМИ вышел уже и сам Александр Кучер, который подтвердил свой уход из клуба, попутно предоставив другую весьма интересную информацию: «Приблизительно пять дней назад мне позвонил президент клуба Александр Грановский, который сказал: «Так и так… Сложилась определенная ситуация, спонсоры хотят пригласить нового тренера». Было ли это неожиданностью? Нет, уже по ходу сезона я чувствовал: что-нибудь такое возможно. Когда руководство пробует влиять на тренерские моменты, это значит – есть кто-то, кто шепчет на ушко».

И вновь недомолвки, и вновь пространство для домыслов. Впрочем, из этих слов Кучера выходит, что инвесторы клуба банально не пожелали больше вкладывать деньги в проект, если главным тренером первой команды останется Александр. Причем, если связать эту информацию с той, которая давала понять про долги перед Хачериди и рядом других игроков, то возникла подобная ситуация вовсе не в начале декабря, а гораздо ранее, благодаря чему эти самые долги и успели накопиться. И если это так, тогда более чем логичной видится и серия неудач «Черноморца», случившаяся под самый конец первой части сезона в Первой лиге. Футболисты, которым до этого под гарантии и авторитет Кучера платили более-менее исправно, демонстрировали готовность отдаваться за главного тренера, но когда они поняли, что боссы планируют перемены на тренерском мостике, что вылилось в то, что Александр назвал «влиянием на тренерские моменты», ситуация мгновенно изменилась. В конце концов, мотивация в «Черноморце» Кучера во многом зиждилась на относительно стабильном финансировании, которое было возможным благодаря каким-то личным договоренностям между тренером и руководством. Как только этот баланс оказался нарушен, вся хрупко выстроенная футбольная экосистема в одесской команде банально рухнула…

Теперь остается только понять, зачем прямо сейчас оказалась необходимой вся эта шоковая терапия в Одессе. Говоря объективно, «Черноморец», даже провалив концовку первой части сезона, вовсе не потерял шансы на то, чтобы вернуться в УПЛ без матчей плей-офф. Отставание в одно очко от идущего вторым «Левого Берега» – это ничто, учитывая очную встречу во втором круге, которую «моряки» и «аисты» должны будут провести в Одессе. Поэтому утверждать, что Кучер потерял должность из-за спортивных неудач вряд ли справедливо. Скорее всего, ситуация гораздо более запутанная и глубокая, однако пока ни сам Александр, ни кто-либо из клубных боссов не изъявляет готовности что-либо объяснять общественности.

Да и вряд ли эти объяснения вообще последуют. Равно как они не слишком-то и нужны, учитывая тот факт, что ни в коей мере не изменят ситуацию в турнирной таблице. Гораздо важнее будет то, кто придет на смену Кучеру, и к каким кадровым пертурбациям в первой команде это приведет. Кто бы и что не говорил, а для современного «Черноморца» потенциальный уход звездных ветеранов Ракицкого и Хобленко может оказаться крайне болезненным. Только эти два футболиста в аспекте работы на поле и результатов выглядели уже как половина всей команды. С их уходом «моряки» точно серьезно ослабеют, что никак не добавит им вистов в противостоянии с «Левым Берегом», «Ингульцом» и «Агробизнесом» за право выхода в УПЛ.

Что ж, пока в зиму «Черноморец» входит с огромным количеством вопросов и сомнений по поводу того, к чему привела затеянная руководством шоковая терапия. Прямо сейчас ситуация выглядит так, что по весне «моряки» вряд ли окажутся более конкурентной командой, нежели осенью. Однако мы не знаем, каких «джокеров», возможно, припасло руководство одесского клуба в своих рукавах. Быть может, под новогоднюю елку фанаты «Черноморца» получат такой подарок, на фоне которого об уходе Александра Кучера и некоторых его экс-подопечных уже никто и вспоминать не будет. В футболе ведь все так и работает: каждое новое решение затмевает собой прежние, давая все новую и новую почву для размышлений…