Экс-игрок сборной и известный нападающий. Черноморец покинут лидеры команды

«Черноморец» в ближайшее время могут покинуть сразу два ведущих футболиста, сообщает Chernomorets Odessa Fan Page.

Речь идет об экс-защитнике сборной Украины Ярославе Ракицком, а также экс-нападающем ряда клубов УПЛ – Алексее Хобленко.

Причина возможного ухода лидеров команды на данный момент неизвестна, однако она может быть связана со сменой главного тренера, о которой появились слухи в СМИ.

Ракицкий присоединился к «морякам» весной 2025 года и с тех пор сыграл 26 матчей, в которых забил три гола и отдал два ассиста. В активе Хобленко, который уже не в первый раз выступает за одесситов, пять голов и три ассиста в десяти матчах текущего сезона.

