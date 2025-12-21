Экс-игрок сборной и известный нападающий. Черноморец покинут лидеры команды
Ярослав Ракицкий и Алексей Хобленко могут уйты з одесского клуба
«Черноморец» в ближайшее время могут покинуть сразу два ведущих футболиста, сообщает Chernomorets Odessa Fan Page.
Речь идет об экс-защитнике сборной Украины Ярославе Ракицком, а также экс-нападающем ряда клубов УПЛ – Алексее Хобленко.
Причина возможного ухода лидеров команды на данный момент неизвестна, однако она может быть связана со сменой главного тренера, о которой появились слухи в СМИ.
Ракицкий присоединился к «морякам» весной 2025 года и с тех пор сыграл 26 матчей, в которых забил три гола и отдал два ассиста. В активе Хобленко, который уже не в первый раз выступает за одесситов, пять голов и три ассиста в десяти матчах текущего сезона.
Ранее стало известно, почему Евгений Хачериди покинул «Черноморец».
