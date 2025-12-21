Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Экс-игрок сборной и известный нападающий. Черноморец покинут лидеры команды
Украина. Первая лига
21 декабря 2025, 18:45 | Обновлено 21 декабря 2025, 18:48
«Черноморец» в ближайшее время могут покинуть сразу два ведущих футболиста, сообщает Chernomorets Odessa Fan Page.

Речь идет об экс-защитнике сборной Украины Ярославе Ракицком, а также экс-нападающем ряда клубов УПЛ – Алексее Хобленко.

Причина возможного ухода лидеров команды на данный момент неизвестна, однако она может быть связана со сменой главного тренера, о которой появились слухи в СМИ.

Ракицкий присоединился к «морякам» весной 2025 года и с тех пор сыграл 26 матчей, в которых забил три гола и отдал два ассиста. В активе Хобленко, который уже не в первый раз выступает за одесситов, пять голов и три ассиста в десяти матчах текущего сезона.

Ранее стало известно, почему Евгений Хачериди покинул «Черноморец».

По теме:
В УАФ сообщили об изменениях в аттестации профессиональных клубов
КОЗЛОВСКИЙ: «Верес может купить разве что копочки Сапуги»
Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
Ярослав Ракицкий Алексей Хобленко Черноморец Одесса Первая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Telegram
