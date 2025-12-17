Известно, почему Хачериди покинул Черноморец. Все из-за пункта в контракте

Главный тренер одесского Черноморца Александр Кучер подтвердил уход ряда футболистов из расположения «моряков». Среди них оказался и опытный защитник Евгений Хачериди.

По информации источника, со стороны самого футболиста не было никакого проявления непрофессионального поведения, но футболист получил травму в важный момент сезона и не смог помочь «морякам» в ключевых матчах.

Сообщается, что Хачериди сам попросил свой клуб внести в соглашение пункт о возможности единоличного расторжения контракта, но эта опция всегда работает в обе стороны. И так получилось, что воспользовался этим пунктом именно клуб.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Хачериди провел за «моряков» 10 матчей, не отличившись результативными действиями. Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.