Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, почему Хачериди покинул Черноморец. Все из-за пункта в контракте
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 08:17 |
614
0

Известно, почему Хачериди покинул Черноморец. Все из-за пункта в контракте

Опытный защитник получит статус свободного агента

17 декабря 2025, 08:17 |
614
0
Известно, почему Хачериди покинул Черноморец. Все из-за пункта в контракте
ФК Черноморец. Евгений Хачериди

Главный тренер одесского Черноморца Александр Кучер подтвердил уход ряда футболистов из расположения «моряков». Среди них оказался и опытный защитник Евгений Хачериди.

По информации источника, со стороны самого футболиста не было никакого проявления непрофессионального поведения, но футболист получил травму в важный момент сезона и не смог помочь «морякам» в ключевых матчах.

Сообщается, что Хачериди сам попросил свой клуб внести в соглашение пункт о возможности единоличного расторжения контракта, но эта опция всегда работает в обе стороны. И так получилось, что воспользовался этим пунктом именно клуб.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Хачериди провел за «моряков» 10 матчей, не отличившись результативными действиями. Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный клуб из Азии подписал двух украинцев
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Карпат покинул клуб Первой лиги Украины
Евгений Хачериди Черноморец Одесса расторжение контракта Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Футбол | 16 декабря 2025, 08:18 8
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо

Украинский вратарь выйдет на поле в матче Кубка Испании

КРОУФОРД: «Я ухожу из спорта. Это не прощание – просто конец одной битвы»
Бокс | 17 декабря 2025, 06:42 1
КРОУФОРД: «Я ухожу из спорта. Это не прощание – просто конец одной битвы»
КРОУФОРД: «Я ухожу из спорта. Это не прощание – просто конец одной битвы»

38-летний непобежденный американский боксер объявил о завершении карьеры

Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Футбол | 17.12.2025, 07:11
Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Клуб АПЛ нацелился на игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 16.12.2025, 14:53
Клуб АПЛ нацелился на игрока Динамо и сборной Украины
Клуб АПЛ нацелился на игрока Динамо и сборной Украины
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16.12.2025, 09:33
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
Михаил МЕЛЬНИК: «Были готовы, что россиян и белорусов допустят»
Михаил МЕЛЬНИК: «Были готовы, что россиян и белорусов допустят»
15.12.2025, 17:06
Волейбол
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 27
Футбол
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 11
Футбол
БРОДСКИЙ: «Могу сказать, что этот конфликт мы решили»
БРОДСКИЙ: «Могу сказать, что этот конфликт мы решили»
15.12.2025, 10:48
Баскетбол
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47
Футбол
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
16.12.2025, 00:01 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем