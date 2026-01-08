Жозе Моуриньо разнес игроков Бенфики после вылета из Кубка лиги

Тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо высказался о неудаче в полуфинальном матче Кубка португальской лиги против «Браги» (1:3).

«Взгляды на игру могут разниться, но этот поединок, полагаю, все оценят единодушно. Ваше мнение совпадет с нашим.

Стартовую половину встречи мы провели неудачно, хотя начало было многообещающим: мы владели мячом и имели шансы отличиться. Затем случился эпизод с пенальти, который в итоге отменил VAR – это могло придать нам сил, однако вместо этого начался настоящий спад.

С точки зрения техники это был очевидный провал: футболисты ошибались в элементарных ситуациях. Был отрезок, когда прямо перед моей скамейкой трое разных игроков по очереди делали поперечные пасы в низком блоке у собственных ворот.

В эмоциональном плане первый тайм мы также провалили – за исключением первых пяти минут, я не вижу ничего позитивного. После перерыва команда преобразилась: включила прессинг, стала активно отбирать мяч и идти вперед.

Можно констатировать, что первая половина осталась за «Брагой», а вторая – за нами. Справедливым итогом могла стать ничья, но вышло по–другому. По итогу, это не «Брага» одержала победу – это мы сами потерпели поражение», – цитирует Моуриньо издание Record.