Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Кубок лиги Португалии
Бенфика
07.01.2026 22:00 – FT 1 : 3
Брага
Португалия
07 января 2026, 23:59 | Обновлено 08 января 2026, 00:47
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги

В решающем поединке за трофей в Португалии сыграют Витория Гимараеш и Брага

Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Вечером 7 января состоялся поединок 1/2 финала Кубка португальской лиги.

Бенфика уступила команде Брага (1:3) в игре на нейтральной арене Магальяеш Песоа в городе Лейрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Бенфику в основном составе вышли украинский вратарь Анатолий Трубин и украинский хавбек Георгий Судаков.

Трубин пропустил два мяча в первом тайме. У Браги голами отметились Пау Виктор (14 мин) и Родриго Саласар (33 мин).

На 53-й минуте Судаков имел шанс забить. На линии штрафной площадки он принял отличную передачу от партнера и пробил в левый угол ворот. Однако голкипер справился с ударом, выполнив невероятный сейв.

Вангелис Павлидис с пенальти отыграл один гол для орлов (1:2). После этого Судаков был заменен на 64-й минуте.

На 81-й минуте Густав Лагербильке поставил точку, разрушив мечты Бенфики, и Брага выиграла матч (3:1). В конце игры у орлов был удален Николас Отаменди.

В решающем поединке за трофей в Португалии (10 января в Лейрии) сыграют Брага и Витория Гимараеш, которая днем ранее на последних минутах совершила суперкамбек в игре со Спортингом (3:1).

Кубок португальской лиги. Полуфинал

7 января 2026, Лейрия (Португалия)

Бенфика – Брага – 1:3

Голы: Вангелис Павлидис, 64 (пен) – Пау Виктор, 19, Родриго Саласар, 33, Густав Лагербильке, 81

Удаление: Николас Отаменди, 89 (Бенфика)

Видео голов и обзор матча: смотреть на YouTube

Сетка плей-офф

По теме:
Бенфика – Брага – 1:3. Три мяча для Трубина и шанс Судакова. Видео голов
Павлидис отыграл 1 мяч для Бенфики. Упустив момент, Судаков ушел на замену
Проблемы Бенфики. Трубин пропустил два мяча от Браги в первом тайме
Бенфика Брага Кубок португальской лиги по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Родриго Саласар Пау Виктор Вангелис Павлидис пенальти Николас Отаменди удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Liverpool-FС
молодці👏
Ответить
+18
Показать Скрыть 2 ответа
BRAGA | PORTO
Ми це зробили
Ми це зробииииилииии
Акакій, виймай
Ответить
+16
З Києвом в серці
Вітання і подяка Бразі за свято у Києві
Ответить
+11
AlexanderPidor
Гру Бенфіці зламало, раннє видалення Отаменді, рання заміна 150 млн, і на мою думку щось не так було з воротами за Трубіним
Ответить
+11
Олександр Січкаренко
Трубін показав свій клас - 2 сейви і 3 пропущених. Моуріньо з такими гравцями нічого не виграє. 
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
с такой игрой они и 10 млн на него потраченых не вернут
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Бенфіці потрібна підтримка в цей прикрий момент❤️🦅 Не одній їй не пощастило в Кубку ліги - і Порту, і Спортінг були вибиті Віторією.
Буде шанс реабілітуватися в кубковому O Classico з Порту вже за тиждень!✊
Ответить
-16
Показать Скрыть 1 ответ
