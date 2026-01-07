Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги

Вечером 7 января состоялся поединок 1/2 финала Кубка португальской лиги.

Бенфика уступила команде Брага (1:3) в игре на нейтральной арене Магальяеш Песоа в городе Лейрия.

За Бенфику в основном составе вышли украинский вратарь Анатолий Трубин и украинский хавбек Георгий Судаков.

Трубин пропустил два мяча в первом тайме. У Браги голами отметились Пау Виктор (14 мин) и Родриго Саласар (33 мин).

На 53-й минуте Судаков имел шанс забить. На линии штрафной площадки он принял отличную передачу от партнера и пробил в левый угол ворот. Однако голкипер справился с ударом, выполнив невероятный сейв.

Вангелис Павлидис с пенальти отыграл один гол для орлов (1:2). После этого Судаков был заменен на 64-й минуте.

На 81-й минуте Густав Лагербильке поставил точку, разрушив мечты Бенфики, и Брага выиграла матч (3:1). В конце игры у орлов был удален Николас Отаменди.

В решающем поединке за трофей в Португалии (10 января в Лейрии) сыграют Брага и Витория Гимараеш, которая днем ранее на последних минутах совершила суперкамбек в игре со Спортингом (3:1).

Кубок португальской лиги. Полуфинал

7 января 2026, Лейрия (Португалия)

Бенфика – Брага – 1:3

Голы: Вангелис Павлидис, 64 (пен) – Пау Виктор, 19, Родриго Саласар, 33, Густав Лагербильке, 81

Удаление: Николас Отаменди, 89 (Бенфика)

