Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
В решающем поединке за трофей в Португалии сыграют Витория Гимараеш и Брага
Вечером 7 января состоялся поединок 1/2 финала Кубка португальской лиги.
Бенфика уступила команде Брага (1:3) в игре на нейтральной арене Магальяеш Песоа в городе Лейрия.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За Бенфику в основном составе вышли украинский вратарь Анатолий Трубин и украинский хавбек Георгий Судаков.
Трубин пропустил два мяча в первом тайме. У Браги голами отметились Пау Виктор (14 мин) и Родриго Саласар (33 мин).
На 53-й минуте Судаков имел шанс забить. На линии штрафной площадки он принял отличную передачу от партнера и пробил в левый угол ворот. Однако голкипер справился с ударом, выполнив невероятный сейв.
Вангелис Павлидис с пенальти отыграл один гол для орлов (1:2). После этого Судаков был заменен на 64-й минуте.
На 81-й минуте Густав Лагербильке поставил точку, разрушив мечты Бенфики, и Брага выиграла матч (3:1). В конце игры у орлов был удален Николас Отаменди.
В решающем поединке за трофей в Португалии (10 января в Лейрии) сыграют Брага и Витория Гимараеш, которая днем ранее на последних минутах совершила суперкамбек в игре со Спортингом (3:1).
Кубок португальской лиги. Полуфинал
7 января 2026, Лейрия (Португалия)
Бенфика – Брага – 1:3
Голы: Вангелис Павлидис, 64 (пен) – Пау Виктор, 19, Родриго Саласар, 33, Густав Лагербильке, 81
Удаление: Николас Отаменди, 89 (Бенфика)
Видео голов и обзор матча: смотреть на YouTube
Сетка плей-офф
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Денис Попов подписал новый контракт с киевским клубом
Умерла диктор матчей киевлян Елена Гуц
Ми це зробииииилииии
Акакій, виймай
Буде шанс реабілітуватися в кубковому O Classico з Порту вже за тиждень!✊