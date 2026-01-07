Проблемы Бенфики. Трубин пропустил два мяча от Браги в первом тайме

7 января в 22:00 проходит матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

Команды Бенфика и Брага играют на нейтральной арене Магальяеш Пешоа в городе Лейрия.

За Бенфику в основе играют украинский вратарь Анатолий Трубин и украинский хавбек Георгий Судаков.

Трубин пропустил два мяча в первом тайме, орлы уступают со счетом 0:2 к перерыву.

У Браги голами отметились Пау Виктор (14 мин) и Родриго Саласар (33 мин)