Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблемы Бенфики. Трубин пропустил два мяча от Браги в первом тайме
Португалия
07 января 2026, 23:11 | Обновлено 07 января 2026, 23:39
291
0

Проблемы Бенфики. Трубин пропустил два мяча от Браги в первом тайме

В Лейрии проходит полуфинальный матч Кубка португальской лиги

07 января 2026, 23:11 | Обновлено 07 января 2026, 23:39
291
0
Проблемы Бенфики. Трубин пропустил два мяча от Браги в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

7 января в 22:00 проходит матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

Команды Бенфика и Брага играют на нейтральной арене Магальяеш Пешоа в городе Лейрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Бенфику в основе играют украинский вратарь Анатолий Трубин и украинский хавбек Георгий Судаков.

Трубин пропустил два мяча в первом тайме, орлы уступают со счетом 0:2 к перерыву.

У Браги голами отметились Пау Виктор (14 мин) и Родриго Саласар (33 мин)

По теме:
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Павлидис отыграл 1 мяч для Бенфики. Упустив момент, Судаков ушел на замену
Бенфика – Брага. Трубин и Судаков в полуфинале Кубка лиги. Смотреть LIVE
Бенфика Брага Кубок португальской лиги по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Пау Виктор Родриго Саласар
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 07 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Чемпионат мира в США

ВИДЕО. Позор года: теннисистка, совсем не умеющая играть, выступила на ITF
Теннис | 07 января 2026, 19:06 12
ВИДЕО. Позор года: теннисистка, совсем не умеющая играть, выступила на ITF
ВИДЕО. Позор года: теннисистка, совсем не умеющая играть, выступила на ITF

Игру Хаджар Абделькадеры трудно назвать «теннисом»

Гол на 90+8. Интер обыграл Парму и закрепился в лидерах Серии А
Футбол | 07.01.2026, 23:49
Гол на 90+8. Интер обыграл Парму и закрепился в лидерах Серии А
Гол на 90+8. Интер обыграл Парму и закрепился в лидерах Серии А
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Футбол | 07.01.2026, 07:11
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 3
Бокс
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 16
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем