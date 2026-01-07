Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Брага. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Кубок лиги Португалии
Бенфика
07.01.2026 22:00 - : -
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
07 января 2026, 06:29 | Обновлено 07 января 2026, 06:32
26
0

Бенфика – Брага. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 7 января в 22:00 видеотрансляцию 1/2 финала Кубка португальской лиги

07 января 2026, 06:29 | Обновлено 07 января 2026, 06:32
26
0
Бенфика – Брага. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

7 января в 22:00 проходит матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

Команды Бенфика и Брага играют на нейтральной арене Магальяеш Пешоа в городе Лейрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Днем ранее в другом полуфинале Витория Гимараеш сенсационно обыграла Спортинг Лиссабон (2:1)

Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 10 января в городе Лейрия.

Кубок португальской лиги. Сетка финала четырех

Бенфика – Брага. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV

📺 Видеотрансляция
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Спортинг – Витория Гимараеш – 1:2. Суперкамбек в полуфинале. Видео голов
Драма в Португалии. Спортинг сенсационно проиграл полуфинал Кубка лиги
Спортинг – Витория Гимараеш. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Кубок португальской лиги по футболу смотреть онлайн Бенфика Брага Георгий Судаков Анатолий Трубин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прославленному клубу посоветовали продать звезду сборной Украины
Футбол | 06 января 2026, 23:58 4
Прославленному клубу посоветовали продать звезду сборной Украины
Прославленному клубу посоветовали продать звезду сборной Украины

Виталий Миколенко может покинуть Эвертон

Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Футбол | 06 января 2026, 19:17 22
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну

Обнародована заявка на матч Суперкубка Франции между «ПСЖ» и «Марселем»

В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Футбол | 06.01.2026, 09:11
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Челси дал Мудрику сигнал о его будущем в клубе
Футбол | 07.01.2026, 06:42
Челси дал Мудрику сигнал о его будущем в клубе
Челси дал Мудрику сигнал о его будущем в клубе
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футбол | 06.01.2026, 10:04
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 8
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Я посмотрел на этот бой и отказался, потому что это жертва»
Мозес ИТАУМА: «Я посмотрел на этот бой и отказался, потому что это жертва»
05.01.2026, 06:02
Бокс
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 4
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем