Бенфика – Брага. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 7 января в 22:00 видеотрансляцию 1/2 финала Кубка португальской лиги
7 января в 22:00 проходит матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.
Команды Бенфика и Брага играют на нейтральной арене Магальяеш Пешоа в городе Лейрия.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Днем ранее в другом полуфинале Витория Гимараеш сенсационно обыграла Спортинг Лиссабон (2:1)
Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 10 января в городе Лейрия.
Кубок португальской лиги. Сетка финала четырех
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV
