7 января в 22:00 проходит матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

Команды Бенфика и Брага играют на нейтральной арене Магальяеш Пешоа в городе Лейрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Днем ранее в другом полуфинале Витория Гимараеш сенсационно обыграла Спортинг Лиссабон (2:1)

Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 10 января в городе Лейрия.

Кубок португальской лиги. Сетка финала четырех

Бенфика – Брага. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV