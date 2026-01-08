Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Это был очевидный провал. Можно констатировать, что...»
Кубок лиги Португалии
Бенфика
07.01.2026 22:00 – FT 1 : 3
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
08 января 2026, 09:24 |
1162
0

Жозе МОУРИНЬО: «Это был очевидный провал. Можно констатировать, что...»

Жозе остался недоволен игрой команды в первом тайме против «Браги»

08 января 2026, 09:24 |
1162
0
Жозе МОУРИНЬО: «Это был очевидный провал. Можно констатировать, что...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо отреагировал на вылет «орлов» из Кубка португальской лиги на стадии полуфинала от Браги (1:3)

«С точки зрения техники, это был очевидный провал: футболисты ошибались в элементарных ситуациях. Был отрезок, когда прямо перед моей скамейкой трое разных игроков поочередно делали поперечные ремни в низком блоке у собственных ворот.

Можно констатировать, что первая половина осталась за Брагой, а вторая – за нами. Справедливым итогом могла стать ничья, но вышло иначе. По итогу, это не Брага одержала победу – это мы сами потерпели поражение», – сказал Жозе.

В финале Брага 10 января сыграет против Витории Гимарайнш, за которую выступает украинский защитник Орест Лебеденко. Следующий матч Бенфика проведет 14 января против Порта в рамках 1/4 финала Кубка Португалии.

По теме:
Жозе Моуриньо разнес игроков Бенфики после вылета из Кубка лиги
Трубин и Судаков не спасли: оценки украинцев за вылет из Кубка лиги
«Он мне нравится». Экс-вратарь Бенфики расхвалил Трубина и Судакова
Бенфика Жозе Моуриньо Брага Кубок португальской лиги по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Record.pt
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Футбол | 07 января 2026, 18:27 51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником

Денис Попов подписал новый контракт с киевским клубом

Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Футбол | 08 января 2026, 09:02 3
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов

Горняки пытались купить Габриэля Мека

ФОТО. Капитан клуба УПЛ стал отцом. Жена родила футболисту сына
Футбол | 08.01.2026, 08:46
ФОТО. Капитан клуба УПЛ стал отцом. Жена родила футболисту сына
ФОТО. Капитан клуба УПЛ стал отцом. Жена родила футболисту сына
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Футбол | 07.01.2026, 21:20
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Футбол | 07.01.2026, 14:55
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 3
Футбол
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 43
Бокс
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
07.01.2026, 06:23 11
Футбол
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем