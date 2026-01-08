Жозе МОУРИНЬО: «Это был очевидный провал. Можно констатировать, что...»

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо отреагировал на вылет «орлов» из Кубка португальской лиги на стадии полуфинала от Браги (1:3)

«С точки зрения техники, это был очевидный провал: футболисты ошибались в элементарных ситуациях. Был отрезок, когда прямо перед моей скамейкой трое разных игроков поочередно делали поперечные ремни в низком блоке у собственных ворот.

Можно констатировать, что первая половина осталась за Брагой, а вторая – за нами. Справедливым итогом могла стать ничья, но вышло иначе. По итогу, это не Брага одержала победу – это мы сами потерпели поражение», – сказал Жозе.

В финале Брага 10 января сыграет против Витории Гимарайнш, за которую выступает украинский защитник Орест Лебеденко. Следующий матч Бенфика проведет 14 января против Порта в рамках 1/4 финала Кубка Португалии.