7 января на Магальяйнш Пессоа (Лейрия) пройдет матч полуфинала Кубка Лиги Португалии, в котором Бенфика встретится с Брагой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда уже несколько лет кряду не может стать чемпионом страны. В прошлом сезоне был только Кубок Лиги, но в остальных, более статусных турнирах, уступали соседу, Спортингу. Летом получилось отомстить ему, за счет победы в Суперкубке. И удачно стартовали в целом в августе, как в Примейре, так и в квалификации Лиги чемпионов. Но после пары неудач в сентябре, прежде всего, из-за безвольных 2:3 с Карабахом, тренера поменяли.

Моуринью в Лиссабоне оставляет, скорее, не лучшее впечатление. Да, в Лиге чемпионов выиграли оба крайних поединка - но до этого только проигрывали там. В Примейре тоже хватало осечек, и на данный момент клуб Трубина и Судакова идет третьей, отставая от лидера, Порту, на десять очков. Тем важнее сейчас добиться успеха хотя бы в этом турнире.

Брага

Клуб имеет свою, достаточно четко очерченную нишу - он, как правило, занимает четвертое место в Примейре. Только иногда получается потеснить одного из местных грандов, и то если тот начинал сбоить. В прошлом сезоне скорее был риск упасть ниже, но в итоге снова вышло замкнуть квартет.

Нынешний сезон опять складывается не лучшим образом. Все ок в Лиге Европы - там завсегдатай уже набрал тринадцать очков, и практически гарантировал выход в плей-офф. Но на внутренней арене хватает осечек. Достаточно сказать, что в трех крайних поединках было поражение Эшторилу, и ничьи, как раз с Бенфикой и Эштрелой, и теперь команда отстает от Жил Висенте, пусть и минимально, 27 очков против 28, идя на пятой позиции.

Статистика личных встреч

Оба крайних поединка, и в мае, и в декабре прошлого года, приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что лиссабонский гранд наконец-то победит. С учетом достаточной мотивации и не лучшей формы соперника, поставим на то, что Трубин и компания выиграют в основное время (коэффициент - 1,70).