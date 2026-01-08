Бенфика – Брага – 1:3. Три мяча для Трубина и шанс Судакова. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Кубка португальской лиги
Вечером 7 января состоялся поединок 1/2 финала Кубка португальской лиги.
Бенфика уступила команде Брага (1:3), игра пройшла в городе Лейрия.
За Бенфику в основном составе вышли украинский вратарь Анатолий Трубин и украинский хавбек Георгий Судаков.
Трубин пропустил три мяча, а Судаков на 53-й минуте не использовал отличный момент.
Кубок португальской лиги. Полуфинал
7 января 2026, Лейрия (Португалия)
Бенфика – Брага – 1:3
Голы: Вангелис Павлидис, 64 (пен) – Пау Виктор, 19, Родриго Саласар, 33, Густав Лагербильке, 81
Удаление: Николас Отаменди, 89 (Бенфика)
Видео голов и обзор матча: смотреть на YouTube
События матча
