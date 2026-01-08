Вечером 7 января состоялся поединок 1/2 финала Кубка португальской лиги.

Бенфика уступила команде Брага (1:3), игра пройшла в городе Лейрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Бенфику в основном составе вышли украинский вратарь Анатолий Трубин и украинский хавбек Георгий Судаков.

Трубин пропустил три мяча, а Судаков на 53-й минуте не использовал отличный момент.

Кубок португальской лиги. Полуфинал

7 января 2026, Лейрия (Португалия)

Бенфика – Брага – 1:3

Голы: Вангелис Павлидис, 64 (пен) – Пау Виктор, 19, Родриго Саласар, 33, Густав Лагербильке, 81

Удаление: Николас Отаменди, 89 (Бенфика)

Видео голов и обзор матча: смотреть на YouTube