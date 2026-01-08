Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Брага – 1:3. Три мяча для Трубина и шанс Судакова. Видео голов
Кубок лиги Португалии
Бенфика
07.01.2026 22:00 – FT 1 : 3
Брага
Португалия
08 января 2026, 00:51 | Обновлено 08 января 2026, 01:09
Бенфика – Брага – 1:3. Три мяча для Трубина и шанс Судакова. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Кубка португальской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

Вечером 7 января состоялся поединок 1/2 финала Кубка португальской лиги.

Бенфика уступила команде Брага (1:3), игра пройшла в городе Лейрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Бенфику в основном составе вышли украинский вратарь Анатолий Трубин и украинский хавбек Георгий Судаков.

Трубин пропустил три мяча, а Судаков на 53-й минуте не использовал отличный момент.

Кубок португальской лиги. Полуфинал

7 января 2026, Лейрия (Португалия)

Бенфика – Брага – 1:3

Голы: Вангелис Павлидис, 64 (пен) – Пау Виктор, 19, Родриго Саласар, 33, Густав Лагербильке, 81

Удаление: Николас Отаменди, 89 (Бенфика)

Видео голов и обзор матча: смотреть на YouTube

События матча

89’
Николас Отаменди (Бенфика) получает красную карточку.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Лагербильке (Брага).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Саласар (Брага), асcист Марио Доржелес.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Пау Виктор (Брага), асcист Родриго Саласар.
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Гол на 90+8. Интер обыграл Парму и закрепился в лидерах Серии А
Павлидис отыграл 1 мяч для Бенфики. Упустив момент, Судаков ушел на замену
Бенфика Брага Кубок португальской лиги по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Родриго Саласар Вангелис Павлидис видео голов и обзор Николас Отаменди удаление (красная карточка) пенальти Пау Виктор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
