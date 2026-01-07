Драма в Португалии. Спортинг сенсационно проиграл полуфинал Кубка лиги
Витория Гимараеш вышла в финал, обыграл зелено-белых львов со счетом 2:1
Команда Витория Гимараеш сенсационно вышла в финал Кубка португальской лиги, обыграв Спортинг (2:1) в полуфинальном матче.
Матч состоялся вечером 6 января на нейтральном поле в Лейрии, где проходит турнир четырех.
Лиссабонцы активно начали встречу и открыли счет на 13-й минуте. Луис Хавьер Суарес воспользовался передачей Тринкау и вывел Спортинг вперед (1:0).
Драма развернулась в компенсированное время второго тайма. На 90+2-й минуте Алиун Ндойе сравнял счет после передачи Гонсалу Ногейры (1:1).
А на 90+11-й минуте тот же Ндойе стал героем встречи – воспользовался передачей Саму и принес своей команде волевую победу (2:1).
В другом полуфинале 7 января сыграют Бенфика и Брага. Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 10 января, также в Лейрии.
Кубок португальской лиги. Полуфинал
6 января 2026, Лейрия (Португалия)
Спортинг Лиссабон – Витория Гимараеш – 1:2
Голы: Луис Хавьер Суарес, 13 – Алиун Ндойе, 90+2, 90+11
