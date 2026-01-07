Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спортинг – Витория Гимараеш – 1:2. Суперкамбек в полуфинале. Видео голов
Кубок лиги Португалии
Спортинг Лиссабон
06.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
Витория Гимараеш
Португалия
07 января 2026, 02:23 | Обновлено 07 января 2026, 02:27
Спортинг – Витория Гимараеш – 1:2. Суперкамбек в полуфинале. Видео голов

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка португальской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Витория Гимараеш сенсационно вышла в финал Кубка португальской лиги, обыграв Спортинг (2:1) в полуфинальном матче.

Матч состоялся вечером 6 января на нейтральном поле в Лейрии, где проходит турнир четырех.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте Луис Хавьер Суарес воспользовался передачей Тринкау и вывел Спортинг вперед (1:0).

На 90+2-й минуте Алиун Ндойе сравнял счет после передачи Гонсалу Ногейры (1:1).

А на 90+11-й минуте тот же Ндойе стал героем встречи – воспользовался передачей Саму и принес своей команде волевую победу (2:1).

Кубок португальской лиги. Полуфинал

6 января 2026, Лейрия (Португалия)

Спортинг Лиссабон – Витория Гимараеш – 1:2

Голы: Луис Хавьер Суарес, 13 – Алиун Ндойе, 90+2, 90+11

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +11
ГОЛ ! Мяч забил Alioune Ndoye (Витория Гимараеш).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Alioune Ndoye (Витория Гимараеш).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон), асcист Франсишку Тринкан.
Спортинг Лиссабон Кубок португальской лиги по футболу Витория Гимараеш видео голов и обзор Франсишку Тринкау Луис Хавьер Суарес
