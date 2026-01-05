Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг – Витория. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка португальской лиги
Кубок лиги Португалии
Спортинг Лиссабон
06.01.2026 22:00 - : -
Витория Гимараеш
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
05 января 2026, 22:37 | Обновлено 05 января 2026, 22:41
19
0

Спортинг – Витория. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка португальской лиги

Матч начнется 6 января в 22:00 по Киеву

05 января 2026, 22:37 | Обновлено 05 января 2026, 22:41
19
0
Спортинг – Витория. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка португальской лиги
ФК Спортинг

Во вторник, 6 января, состоится полуфинальный поединок Кубка португальской лиги между «Спортингом» и «Виторией Гимарайнш». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Спортинг

Довольно неплохие результаты демонстрирует столичный коллектив в текущем сезоне. За 17 туров чемпионата Португалии «Спортинг» получил 42 зачетных пункта, позволяющих ему находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера, Порту, составляет уже 7 очков. В кубке страны команда дошла до четвертьфинала, где сыграли против «АФШ».

Довольно неплохо выглядят португальцы и в Лиге чемпионов. За 6 туров «Спортинг» набрал 10 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас находится на 14-й строчке турнирной таблицы. От топ-8 клуб отделяет всего 2 очка.

Витория Гимарайнш

Далеко не столь уверенно проходит сезон для «Виктории». За 17 матчей национального чемпионата команда смогла набрать всего 25 очков, позволяющих ей занимать 6-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от топ-3 уже серьезное – 14 зачетных пунктов.

В Кубке Португалии клуб вылетел на стадии 1/8 финала от «АФШ», а вот в Кубке лиги «Витория» выбила очень сильный «Порту».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Спортинг». Лиссабонцы одержали 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще в 1 поединке выиграла «Витория».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Спортинга» продолжается уже 5 игр подряд.
  • «Спортинг» забил 47 голов в текущем сезоне чемпионата Португалии - лучший результат среди всех команд.
  • «Витория» в текущем сезоне португальской лиги отметилась лишь 18 раз – самый плохой показатель среди всех команд по топ-10.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.

Прогноз Sport.ua
Спортинг Лиссабон
6 января 2026 -
22:00
Витория Гимараеш
Тотал больше 2.5 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вест Хэм – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс матча Кубка африканских наций
Элина Свитолина – Варвара Грачева. Прогноз и анонс на WTA 250 в Окленде
Спортинг Лиссабон Витория Гимараеш прогнозы прогнозы на футбол Кубок португальской лиги по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Футбол | 05 января 2026, 15:59 5
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену

Команду может возглавить Энцо Мареска

Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Хоккей | 05 января 2026, 07:55 0
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20

В европейском дерби победила Швеция

Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Бокс | 05.01.2026, 05:02
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка
Футбол | 05.01.2026, 21:32
Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка
Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Бокс | 05.01.2026, 04:02
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 7
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 16
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем