Спортинг Лиссабон

Во вторник, 6 января, состоится полуфинальный поединок Кубка португальской лиги между «Спортингом» и «Виторией Гимарайнш». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Спортинг

Довольно неплохие результаты демонстрирует столичный коллектив в текущем сезоне. За 17 туров чемпионата Португалии «Спортинг» получил 42 зачетных пункта, позволяющих ему находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера, Порту, составляет уже 7 очков. В кубке страны команда дошла до четвертьфинала, где сыграли против «АФШ».

Довольно неплохо выглядят португальцы и в Лиге чемпионов. За 6 туров «Спортинг» набрал 10 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас находится на 14-й строчке турнирной таблицы. От топ-8 клуб отделяет всего 2 очка.

Витория Гимарайнш

Далеко не столь уверенно проходит сезон для «Виктории». За 17 матчей национального чемпионата команда смогла набрать всего 25 очков, позволяющих ей занимать 6-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от топ-3 уже серьезное – 14 зачетных пунктов.

В Кубке Португалии клуб вылетел на стадии 1/8 финала от «АФШ», а вот в Кубке лиги «Витория» выбила очень сильный «Порту».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Спортинг». Лиссабонцы одержали 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще в 1 поединке выиграла «Витория».

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Спортинга» продолжается уже 5 игр подряд.

«Спортинг» забил 47 голов в текущем сезоне чемпионата Португалии - лучший результат среди всех команд.

«Витория» в текущем сезоне португальской лиги отметилась лишь 18 раз – самый плохой показатель среди всех команд по топ-10.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.