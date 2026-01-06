Спортинг – Витория Гимараеш. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 6 января в 22:00 видеотрансляцию матча 1/2 финала Кубка португальской лиги
6 января в 22:00 проходит матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.
Команды Спортинг Лиссабон и Витория Гимараеш играют на нейтральной арене Магальяеш Пешоа в городе Лейрия.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В другом полуфинале 7 января там же сыграют Бенфика и Брага.
Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 10 января в городе Лейрия.
Кубок португальской лиги. Сетка финала четырех
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV
