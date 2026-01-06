Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спортинг – Витория Гимараеш. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Кубок лиги Португалии
Спортинг Лиссабон
06.01.2026 22:00 - : -
Витория Гимараеш
Португалия
06 января 2026, 20:27 | Обновлено 06 января 2026, 20:33
Спортинг – Витория Гимараеш. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 6 января в 22:00 видеотрансляцию матча 1/2 финала Кубка португальской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Спортинг Лиссабон

6 января в 22:00 проходит матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

Команды Спортинг Лиссабон и Витория Гимараеш играют на нейтральной арене Магальяеш Пешоа в городе Лейрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В другом полуфинале 7 января там же сыграют Бенфика и Брага.

Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 10 января в городе Лейрия.

Кубок португальской лиги. Сетка финала четырех

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV

📺 Видеотрансляция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
