Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клуб УПЛ получил в один день сразу две зарплаты
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 02:02 |
«Кудровка» частично рассчиталась с долгами

ФК Кудровка

У «Кудровки» в последнее время возникали финансовые трудности, связанные с задолженностью перед футболистами.

Впрочем, появились и положительные новости. По информации ТаТоТаке, в клубе состоялся день выплат. Игроки получили две заработные платы – за октябрь и ноябрь в полном объеме.

Дебютант УПЛ «Кудрівка» планирует провести межсезонные сборы в Турции, а также уже подписал первого новичка — экс-игрока Александрии Александра Беляева.

«Кудрівка» занимает в чемпионате Украины 13 место и имеет в активе 15 очков.

Кудровка чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
