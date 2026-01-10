Клуб УПЛ получил в один день сразу две зарплаты

У «Кудровки» в последнее время возникали финансовые трудности, связанные с задолженностью перед футболистами.

Впрочем, появились и положительные новости. По информации ТаТоТаке, в клубе состоялся день выплат. Игроки получили две заработные платы – за октябрь и ноябрь в полном объеме.

Дебютант УПЛ «Кудрівка» планирует провести межсезонные сборы в Турции, а также уже подписал первого новичка — экс-игрока Александрии Александра Беляева.

«Кудрівка» занимает в чемпионате Украины 13 место и имеет в активе 15 очков.