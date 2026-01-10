Украина. Премьер лига10 января 2026, 02:02 |
143
0
Клуб УПЛ получил в один день сразу две зарплаты
«Кудровка» частично рассчиталась с долгами
10 января 2026, 02:02 |
143
0
У «Кудровки» в последнее время возникали финансовые трудности, связанные с задолженностью перед футболистами.
Впрочем, появились и положительные новости. По информации ТаТоТаке, в клубе состоялся день выплат. Игроки получили две заработные платы – за октябрь и ноябрь в полном объеме.
Дебютант УПЛ «Кудрівка» планирует провести межсезонные сборы в Турции, а также уже подписал первого новичка — экс-игрока Александрии Александра Беляева.
«Кудрівка» занимает в чемпионате Украины 13 место и имеет в активе 15 очков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 января 2026, 21:44 7
Николай – на радарах «Жироны»
Бокс | 09 января 2026, 04:32 0
Американец отстранен на неопределенный срок
Футбол | 09.01.2026, 07:42
Футбол | 09.01.2026, 08:33
Футбол | 10.01.2026, 01:21
Комментарии 0
Популярные новости
09.01.2026, 12:27 41
08.01.2026, 14:22 22
08.01.2026, 16:31 24
09.01.2026, 10:46 9
09.01.2026, 06:02 8
08.01.2026, 09:33 13
08.01.2026, 07:38
08.01.2026, 08:41 6