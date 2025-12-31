Клуб УПЛ поблагодарил игрока Шахтера, который покинул чемпионат Украины

«Кудровка» опубликовала официальное обращение к полузащитнику донецкого «Шахтера» Ивану Лосенко, который покинул чемпионат Украины и перебрался в MLS.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист выступал на правах аренды за за команду из Черниговской области, в составе которой провел 13 матчей в Премьер-лиге и Кубке Украины.

«Кудровка» благодарит Ивана за время, проведенное в сине-белой футболке нашей команды. Полузащитник, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», продолжит свою футбольную карьеру в канадском «Монреале».

В текущем чемпионате УПЛ Иван провел за «Кудровку» 12 матчей, отыграв 926 минут на поле. По итогам осенней части сезона футболист получил вызов в ряды сборной Украины U-21, что стало подтверждением его стабильной и качественной игры.

Через полгода в «Кудровке» Иван проявил себя как один из ключевых игроков центра поля, демонстрируя работоспособность, футбольный интеллект и характер. Мы рады, что выступления в нашем клубе помогли полузащитнику сделать следующий шаг в карьере и получить шанс проявить себя на уровне МЛС.

Спасибо за отдачу и профессионализм, Иван! Желаем успехов, развития и новых достижений в дальнейшей карьере», – сообщила клубная пресс-служба.