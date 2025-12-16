Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 17:33 |
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ расторг контракт с защитником. Его приобрели у Динамо

Назар Балаба покинул Верес

НК Верес. Назар Балаба

Ровенский «Верес» официально объявил о расторжении контракта с украинским защитником Назаром Балабой.

Отмечается, что срок действия контракта между клубом и 20-летним футболистом прекращен досрочно по соглашению сторон.

В состав «красно-черных» Назар Балаба присоединился в феврале 2025 года, когда его приобрели у киевского «Динамо». В прошлом сезоне сыграл 3 матча за первую команду клуба. Также провел 4 игры и забил 1 гол в чемпионате Национальной лиги за «Верес» U-19.

Первую часть чемпионата 2025/2026 Назар Балаба провел в составе перволиговой ЮКСА.

Ранее сообщалось, что Назар Балаба потерял мотивацию играть в футбол.

По теме:
Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
Капитан МЮ: «Клуб хотел меня продать. Им не хватило смелости сделать это»
КОСТЮК: «Игроки Динамо уже понимают, что нужно делать на футбольном поле»
Назар Балаба Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
Віталій Ткачук
Ото пацан тупить. Втратив мотивацію в 20-ть років). На будівництво, потім фортифікаційні споруди вже буде вміти облаштовувати. Жартую звичайно, може тієї мотивації й не було.
