ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ расторг контракт с защитником. Его приобрели у Динамо

Ровенский «Верес» официально объявил о расторжении контракта с украинским защитником Назаром Балабой.

Отмечается, что срок действия контракта между клубом и 20-летним футболистом прекращен досрочно по соглашению сторон.

В состав «красно-черных» Назар Балаба присоединился в феврале 2025 года, когда его приобрели у киевского «Динамо». В прошлом сезоне сыграл 3 матча за первую команду клуба. Также провел 4 игры и забил 1 гол в чемпионате Национальной лиги за «Верес» U-19.

Первую часть чемпионата 2025/2026 Назар Балаба провел в составе перволиговой ЮКСА.

Ранее сообщалось, что Назар Балаба потерял мотивацию играть в футбол.