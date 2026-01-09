Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Аргентина
09 января 2026, 13:40
Механизм родительских прав. В Аргентине скандал из-за кражи вундеркиндов

Богатые европейцы уже не в первый раз переманивают к себе талантливых «наследников Месси»

instagram.com/lucaa.scarlato

Даже если вы очень тщательно следите за профессиональным футболом, все равно порой можете попасть на фамилию абсолютного ноунейма, который каким-то образом влияет на правила и обычаи футбола. И не важно в глобальном смысле, или пока лишь на уровне своей страны. Ведь никто не может дать гарантии, что изменения, которые внедряются сегодня одной ассоциацией спустя какое-то время не будут активно подхвачены остальными…

В глобальном смысле Жан-Марк Босман также не являлся каким-то чрезвычайно выдающимся футболистом, однако сумел войти в историю футбола тем, что после него осталось так называемое «правило Босмана» или «дело Босмана», всерьез изменившие систему контрактных обязательств между клубами и игроками.

Теперь же, очевидно, настало время для новых героев. И тем, кто уже всерьез повлиял на футбольные обычаи (пока, что правда, лишь в своей стране) оказался 16-летний Лукас Скарлато, которого на его родине – в Аргентине – называют «одним из самых многообещающих молодых талантов». Этот юнец, которого вызывали в расположение сборных Аргентины U-16 и U-17, по сообщениям прессы, наотрез отказался подписывать профессиональный контракт с «Ривер Плейт» – клубом, воспитанником академии которого является.

По информации газеты Clárin, только в течение 2025 года Скарлато получил несколько предложений от руководства «Ривер Плейт» о подписании первого профессионального контракта, однако решил последовать советам своего агента Мартина Гуастадисеньо и не ответил на инициативы своего клуба согласием. Поговаривают, что Гуастадисеньо из собственного кармана заплатил компенсацию семье Скарлато, чтобы та проконтролировала юношу и «посоветовала» ему отказаться от договора с «Ривер Плейт».

Гуастадисеньо хорошо известен в Аргентине тем, что пользуется подобными методами, фактически уводя талантливых юных футболистов из тамошних клубов без какой-либо серьезной компенсации. Впоследствии все они оказываются в Европе, где агент хорошо зарабатывает, что и дает ему возможность находить новых талантов, платя из своего кармана их семьям и продолжая использовать одну и ту же схему.

Самым громким случаем, когда Гуастадисеньо увел аргентинского таланта из его родного клуба и трудоустроил того в Европе, является переход форварда Матиаса Суле из «Велес Сарсфилда» в «Ювентус». За эту сделку аргентинцы не получили никакой компенсации, а туринский гранд летом 2024 года продал Суле в «Рому» за 25,5 миллионов евро.

Также Гуастадисеньо поучаствовал в переезде из «Ривер Плейт» в испанский «Алавес» малоизвестного на тот момент аргентинского центрфорварда Хоакина Паничелли, который ныне отлично проявляет себя во французской Лиге 1 в рядах «Страсбура» и оценивается на Transfermarkt в 25 миллионов евро. Что правда, за Паничелли «Ривер» сумел получить небольшую компенсацию, однако был бы вправе рассчитывать на большее, если бы Хоакин не пошел на поводу у агента и не начал общаться со своим родным клубом де-факто языком ультиматумов.

Сейчас хваткий агент выбрал себе нового «героя» в лице Лукаса Скарлато и крайне близок к тому, чтобы устроить талантливого хавбека в «Парму», хотя есть информация, что все документы между итальянским клубом и аргентинским вундеркиндом уже оформлены и что этот вопрос абсолютно решен, хотя официально о нем и не объявляют. Что может сделать в этой ситуации «Ривер Плейт»? Ровным счетом ничего. Все дело в том, что Скарлато по совету своего агента воспользовался лазейкой, существующей в трансферных правилах и разрешающей переход несовершеннолетнего футболиста в заграничный клуб без какой-либо компенсации с использованием так называемого механизма родительских прав.

Иными словами, родители несовершеннолетних талантов имеют возможность решать судьбу своих детей на профессиональном уровне самостоятельно до достижения ими 18-летия. И если к таким родителям «протаптывают» дорожки хитрые агенты, задабривая деньгами и обещаниями в будущем получить еще больше, то шансов у клубов отстоять свои права не так уж и много.

Кейс Скарлато обнажил эту проблему в Аргентине настолько остро, что тамошняя футбольная ассоциация даже приняла решение вмешаться. Изменить что-либо в вопросе перехода хавбека из «Ривер Плейт» в «Парму» чиновники не способны, однако они приняли новое правило, виновником возникновения которого и стал 16-летний Лукас. Отныне молодые футболисты, покидающие Аргентину по механизму родительских прав будут исключаться из списка игроков, вызываемых в молодежные команды.

«По решению нашего президента и исполнительного комитета, Ассоциация футбола Аргентины всегда стремится защищать интересы клубов, которые предоставляют тренировочный потенциал. Те, кто не понимает этого принципа и выбирает эмиграцию по родительскому праву, не будут вызваны ни в одну молодежную команду страны», – заявил Хавьер Мендес Картье, куратор сборных Аргентины U-20 и U-23.

На текущий момент это решение аргентинских футбольных властей еще не опубликовано в официальном бюллетене Ассоциации, но, по данным Clarín и других аргентинских газет, оно должно быть ратифицировано в ближайшие дни единогласным голосованием аргентинских клубов. Это фактически станет четким сигналом, что подобная позиция категорично поддерживается всеми субъектами аргентинского футбола и вряд ли имеет шансы быть отмененной.

Понять аргентинские клубы несложно: там не хотят терять деньги и возможности для развития, становясь жертвами юридических лазеек и недобросовестных агентов вроде Мартина Гуастадисеньо, которому глубоко плевать на будущее аргентинского футбола. При этом, клубы, равно как и Ассоциация, сознательно дают понять, что не осуждают футболистов, которые в силу возраста и неопытности, равно как и их родители, не слишком-то разбирающиеся в реалиях профессионального футбола, банально не способны принять взвешенное решение.

Координатор молодежной команды «Ривер Плейт» Габриэль Родригес, пообщавшись с аргентинскими журналистами, привел пример с Тьяго Геральником, который еще в 2020 году, будучи 16-летним подростком, покинул стан «миллионеров» и переехал в Испанию, где стал игроком юношеской команды «Вильярреала». Построить карьеру на Пиренеях у Геральника так и не удалось, и летом минувшего года он был продан в катарский «Лусаил», представляющий одноименный город.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Геральник

Габриэль Родригес полагает, что Лукас Скарлато, как и Геральник, не слишком-то способен понимать все плюсы и минусы своего карьерного решения: «Это парень с хорошим уровнем воспитания, умный. Но, логично, не ребенок принимает решения. Он остается заложником того, о чем договорились его агент и родители. Клуб пытался продлить его контракт с марта-апреля. По той или иной причине это постоянно откладывалось. Руководство почувствовало, что что-то не так. Агенты – это проблема в футболе, потому что они преследуют исключительно свою выгоду. Они – необходимое зло: они оплачивают твою обувь, твою еду, они покупают тебе современный мобильный телефон, и родители соглашаются, потому что у них может не быть таких средств. Но в конце концов, агенты втягивают тебя в череду проблем, которые трудно понять сразу».

Впрочем, в отличие от многих своих предшественником именно Лукасу Скарлато, похоже, суждено войти в историю как человеку, который заставил аргентинский футбол измениться. Новое правило фактически открывает новую эру для тамошних клубов, юношеских сборных и их взаимоотношений с молодыми талантами. Если бы нынешнее нововведение существовало ранее, то, как бы это парадоксально не звучало, но из аргентинских юниорских и молодежных команд пришлось бы исключить даже Лионеля Месси. Тот в ранней юности покинул Аргентину и подписал контракт с «Барселоной»: следовательно, сейчас он не имел бы права выступать за молодежные сборные страны. С реальным риском в дальнейшем просто быть заигранным за Испанию. Так что, как бы на бумаге чиновники не утверждали об обратном, а далеко не факт, что одобренные нынче методы борьбы с переманиванием вундеркиндов станут для аргентинского футбола исключительно благом…

статьи эксклюзив чемпионат Аргентины по футболу футбольные агенты трансферы Ривер Плейт Парма молодые таланты скандал
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
