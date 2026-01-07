Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 января 2026, 22:20 |
581
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника

Ноа Адекоя подписал контракт с красными

07 января 2026, 22:20
581
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ФК Ливерпуль. Ноа Адекоя

Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании центрального защитника Ноа Адекоя.

Трансфер 19-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, ведь в начале ноября 2025 года он покинул систему «Бернли».

Адекоя имеет английское и нигерийское гражданство, в свое время выступал за сборную Нигерии U-20.

В сезоне 2025/26 Ноа Адекоя провел 1 матч за молодежку «Бернли», но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Тарасом Михавко.

Ливерпуль свободный агент трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
