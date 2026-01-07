ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
Ноа Адекоя подписал контракт с красными
Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании центрального защитника Ноа Адекоя.
Трансфер 19-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, ведь в начале ноября 2025 года он покинул систему «Бернли».
Адекоя имеет английское и нигерийское гражданство, в свое время выступал за сборную Нигерии U-20.
В сезоне 2025/26 Ноа Адекоя провел 1 матч за молодежку «Бернли», но не сумел отличиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Тарасом Михавко.
