ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника

Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании центрального защитника Ноа Адекоя.

Трансфер 19-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, ведь в начале ноября 2025 года он покинул систему «Бернли».

Адекоя имеет английское и нигерийское гражданство, в свое время выступал за сборную Нигерии U-20.

В сезоне 2025/26 Ноа Адекоя провел 1 матч за молодежку «Бернли», но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Тарасом Михавко.