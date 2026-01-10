Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед нашел тренера, который будет работать бесплатно
Англия
10 января 2026, 04:42 |
221
0

Манчестер Юнайтед нашел тренера, который будет работать бесплатно

Сульшер готов на все, чтобы вернуться в АПЛ

10 января 2026, 04:42 |
221
0
Манчестер Юнайтед нашел тренера, который будет работать бесплатно
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле-Гуннар Сульшер

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер готов вернуться в английский клуб в необычном статусе.

Как сообщает источник, норвежский специалист выразил желание возглавить команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона и даже согласился работать без зарплаты.

Сульшер уже руководил «МЮ» в период с 2018 по 2021 год и хорошо знаком с внутренними процессами клуба. Сейчас после увольнения Рубена Аморима временно команду возглавляет Даррен Флетчер.

По теме:
ФОТО. Звезда Реала связан с невероятным трансфером. «Трансфер мечты»
ФОТО. Худший водитель АПЛ среди футболистов
ДЕВУШКА ДНЯ. Избранница Антуана Семеньо – роскошная красавица из Ямайки
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига Уле Гуннар Сульшер
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футбол | 09 января 2026, 21:44 7
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо

Николай – на радарах «Жироны»

Необычные прозвища Ювентуса удивили участников популярного британского шоу
Футбол | 10 января 2026, 04:09 0
Необычные прозвища Ювентуса удивили участников популярного британского шоу
Необычные прозвища Ювентуса удивили участников популярного британского шоу

Футбольный вопрос, который поставил в тупик популярное британское шоу

Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09.01.2026, 12:27
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Футбол | 09.01.2026, 08:03
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09.01.2026, 13:29
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 25
Биатлон
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 9
Футбол
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
08.01.2026, 07:38
Футбол
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
08.01.2026, 07:22 1
Футбол
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем