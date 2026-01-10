Англия10 января 2026, 04:42 |
Манчестер Юнайтед нашел тренера, который будет работать бесплатно
Сульшер готов на все, чтобы вернуться в АПЛ
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер готов вернуться в английский клуб в необычном статусе.
Как сообщает источник, норвежский специалист выразил желание возглавить команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона и даже согласился работать без зарплаты.
Сульшер уже руководил «МЮ» в период с 2018 по 2021 год и хорошо знаком с внутренними процессами клуба. Сейчас после увольнения Рубена Аморима временно команду возглавляет Даррен Флетчер.
