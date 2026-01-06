Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение легенды? Экс-тренер МЮ готов спасать клуб после Аморима
Англия
06 января 2026, 04:15 |
447
0

Возвращение легенды? Экс-тренер МЮ готов спасать клуб после Аморима

Сульшер выразил готовность снова возглавить Манчестер Юнайтед

06 января 2026, 04:15 |
447
0
Возвращение легенды? Экс-тренер МЮ готов спасать клуб после Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine

Оле Гуннар Сульшер выразил готовность снова возглавить «Манчестер Юнайтед» на фоне ухода Рубена Аморима. Сегодня представители «МЮ» официально подтвердили расторжение контракта с Аморимом. Согласно информации журналиста Рича Фэя, норвежец рассматривает возможность возвращения в структуру клуба в роли временно исполняющего обязанности главного тренера.

Напомним, что норвежский специалист уже руководил «красными дьяволами» в период с декабря 2018–го по ноябрь 2021 года. Под его началом коллектив дважды входил в тройку призеров АПЛ, занимая второе и третье места, а также доходил до финального матча Лиги Европы. В текущем розыгрыше чемпионата Англии «Юнайтед» располагается на шестой строчке, имея в активе 31 балл после 20 проведенных встреч.

Ранее появлялись сведения, что руководство манкунианцев видит Оливера Гласнера, работающего в «Кристал Пэлас», приоритетным вариантом на замену Амориму. Кроме того, клуб изучает кандидатуры Кирана Маккенны из «Ипсвича», экс–наставника «Челси» Энцо Марески и Юлиана Нагельсманна, который сейчас тренирует национальную сборную Германии.

По теме:
Легенда МЮ рассказал, какой тренер действительно нужен клубу
Золотое увольнение. Обнародованы безумные расходы МЮ на Аморима
Ман Сити несет потерю: ключевой игрок пропустит до полугода
Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Рубен Аморим Оливер Гласнер Киран Маккенна Энцо Мареска Юлиан Нагельсманн
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Футбол | 05 января 2026, 09:03 5
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков

«Реал» может расстаться с Луниным и девятью игроками

Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Хоккей | 05 января 2026, 10:59 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу

Золото завоюет европейская сборная

В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
Футбол | 05.01.2026, 15:26
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
ФОТО. Красавица! Жена Забарного впечатлила новым луком
Футбол | 06.01.2026, 01:47
ФОТО. Красавица! Жена Забарного впечатлила новым луком
ФОТО. Красавица! Жена Забарного впечатлила новым луком
«Он же не с Венеры». Забарному досталось во Франции за последний матч ПСЖ
Футбол | 05.01.2026, 23:16
«Он же не с Венеры». Забарному досталось во Франции за последний матч ПСЖ
«Он же не с Венеры». Забарному досталось во Франции за последний матч ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 4
Другие виды
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 16
Футбол
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия сенсационно выбила Канаду и вышла в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия сенсационно выбила Канаду и вышла в финал
05.01.2026, 07:59 7
Хоккей
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем