Возвращение легенды? Экс-тренер МЮ готов спасать клуб после Аморима

Оле Гуннар Сульшер выразил готовность снова возглавить «Манчестер Юнайтед» на фоне ухода Рубена Аморима. Сегодня представители «МЮ» официально подтвердили расторжение контракта с Аморимом. Согласно информации журналиста Рича Фэя, норвежец рассматривает возможность возвращения в структуру клуба в роли временно исполняющего обязанности главного тренера.

Напомним, что норвежский специалист уже руководил «красными дьяволами» в период с декабря 2018–го по ноябрь 2021 года. Под его началом коллектив дважды входил в тройку призеров АПЛ, занимая второе и третье места, а также доходил до финального матча Лиги Европы. В текущем розыгрыше чемпионата Англии «Юнайтед» располагается на шестой строчке, имея в активе 31 балл после 20 проведенных встреч.

Ранее появлялись сведения, что руководство манкунианцев видит Оливера Гласнера, работающего в «Кристал Пэлас», приоритетным вариантом на замену Амориму. Кроме того, клуб изучает кандидатуры Кирана Маккенны из «Ипсвича», экс–наставника «Челси» Энцо Марески и Юлиана Нагельсманна, который сейчас тренирует национальную сборную Германии.