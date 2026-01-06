Возвращение легенды? Экс-тренер МЮ готов спасать клуб после Аморима
Сульшер выразил готовность снова возглавить Манчестер Юнайтед
Оле Гуннар Сульшер выразил готовность снова возглавить «Манчестер Юнайтед» на фоне ухода Рубена Аморима. Сегодня представители «МЮ» официально подтвердили расторжение контракта с Аморимом. Согласно информации журналиста Рича Фэя, норвежец рассматривает возможность возвращения в структуру клуба в роли временно исполняющего обязанности главного тренера.
Напомним, что норвежский специалист уже руководил «красными дьяволами» в период с декабря 2018–го по ноябрь 2021 года. Под его началом коллектив дважды входил в тройку призеров АПЛ, занимая второе и третье места, а также доходил до финального матча Лиги Европы. В текущем розыгрыше чемпионата Англии «Юнайтед» располагается на шестой строчке, имея в активе 31 балл после 20 проведенных встреч.
Ранее появлялись сведения, что руководство манкунианцев видит Оливера Гласнера, работающего в «Кристал Пэлас», приоритетным вариантом на замену Амориму. Кроме того, клуб изучает кандидатуры Кирана Маккенны из «Ипсвича», экс–наставника «Челси» Энцо Марески и Юлиана Нагельсманна, который сейчас тренирует национальную сборную Германии.
