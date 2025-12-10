Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец имеет амбициозные планы и намерен серьезно усилить состав
Украина. Первая лига
10 декабря 2025, 13:13 | Обновлено 10 декабря 2025, 13:16
1009
1

Черноморец имеет амбициозные планы и намерен серьезно усилить состав

Главный тренер одесского клуба Александр Кучер рассказал о трансферах и ситуации с финансами

10 декабря 2025, 13:13 | Обновлено 10 декабря 2025, 13:16
1009
1 Comments
Черноморец имеет амбициозные планы и намерен серьезно усилить состав
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер сообщил об усилении команды во время зимнего трансферного окна, а также рассказал о ситуации с финансами:

– Усиление на весеннюю часть сезона уже ищете и если да, то на какие позиции?

– Усиление точно будет, но пока я бы не хотел озвучивать фамилии, чтобы не поднимать информационную шумиху. Мы работаем. Скоро все узнаете, увидите.

– Планы на зимнее межсезонье уже известны?

– После нового года соберемся в Одессе, а там уже увидим. Пока решаем все организационные вопросы, скажем так. Возвращаться раньше из отпуска не вижу смысла, ведь соревнования в Первой лиге возобновятся в 20-х числах марта.

И самое главное – зарплаты в «Черноморце» нам выплачивают, поэтому – все хорошо, – рассказал Кучер.

Одесский клуб продолжает бороться за самые высокие места в турнирной таблице, чтобы по итогам сезона 2025/26 вернуться в элитный дивизион. После 18 туров «моряки» набрали 38 баллов и разместились на третьей позиции.

Подопечные Кучера отстают на один пункт от киевского «Левого Берега» и на десять – от черновицкой «Буковины». В ближайшее время «Черноморец» попрощается с четырьмя футболистами, которые не входят в планы главного тренера.

По теме:
Аякс подпишет экс-защитника Арсенала, который полгода оставался без клуба
Бенфика определилась с суммой, за которую отпустит Трубина и Антонио Силву
Французский легионер не собирается возвращаться в Украинскую Премьер-лигу
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Александр Кучер трансферы финансы
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Назван тренер, который заменит Алонсо в Реале
Футбол | 09 декабря 2025, 15:39 2
Решение принято. Назван тренер, который заменит Алонсо в Реале
Решение принято. Назван тренер, который заменит Алонсо в Реале

Фаворитом на пост тренера испанского гранда остается Альваро Арбелоа

Йожеф САБО: «Эти игроки не тянут уровень Динамо»
Футбол | 10 декабря 2025, 12:53 0
Йожеф САБО: «Эти игроки не тянут уровень Динамо»
Йожеф САБО: «Эти игроки не тянут уровень Динамо»

Йожеф Сабо поделился мыслями о легионерах

Динамо запрещено продавать игрока. Клуб хочет от него избавиться
Футбол | 10.12.2025, 08:49
Динамо запрещено продавать игрока. Клуб хочет от него избавиться
Динамо запрещено продавать игрока. Клуб хочет от него избавиться
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Футбол | 10.12.2025, 07:55
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Новости для Довбика: Рома приняла решение по нападающему. Отправится в АПЛ
Футбол | 09.12.2025, 13:23
Новости для Довбика: Рома приняла решение по нападающему. Отправится в АПЛ
Новости для Довбика: Рома приняла решение по нападающему. Отправится в АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex.belogubko
в ЧО ещё много хлама --пригласите Авагимяна--Мякушко--Рыбалко --игроков со 2 лиги нападающих эти хоть бегать будут а не стоять на поле ---удачи
Ответить
0
Популярные новости
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 14
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 35
Футбол
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 5
Футбол
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
09.12.2025, 07:54 17
Футбол
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем