Черноморец имеет амбициозные планы и намерен серьезно усилить состав

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер сообщил об усилении команды во время зимнего трансферного окна, а также рассказал о ситуации с финансами:

– Усиление на весеннюю часть сезона уже ищете и если да, то на какие позиции?

– Усиление точно будет, но пока я бы не хотел озвучивать фамилии, чтобы не поднимать информационную шумиху. Мы работаем. Скоро все узнаете, увидите.

– Планы на зимнее межсезонье уже известны?

– После нового года соберемся в Одессе, а там уже увидим. Пока решаем все организационные вопросы, скажем так. Возвращаться раньше из отпуска не вижу смысла, ведь соревнования в Первой лиге возобновятся в 20-х числах марта.

И самое главное – зарплаты в «Черноморце» нам выплачивают, поэтому – все хорошо, – рассказал Кучер.

Одесский клуб продолжает бороться за самые высокие места в турнирной таблице, чтобы по итогам сезона 2025/26 вернуться в элитный дивизион. После 18 туров «моряки» набрали 38 баллов и разместились на третьей позиции.

Подопечные Кучера отстают на один пункт от киевского «Левого Берега» и на десять – от черновицкой «Буковины». В ближайшее время «Черноморец» попрощается с четырьмя футболистами, которые не входят в планы главного тренера.