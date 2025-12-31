ТРУБИН: «Чемпионат мира – это цель. Не просто попасть, а и выйти из группы»

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о задачах национальной команды в 2026 году:

«Соперники на ЧМ? Честно говоря, сейчас трудно об этом говорить. Я точно знаю о матче со Швецией, а дальше – пока что не совсем понимаю, о каких именно соперниках идет речь. Да, говорят об Албании, Польше – это серьезные команды. Но на данный момент нужно, в первую очередь, пройти Швецию.

Сейчас все находятся в клубном футболе, у каждого свои задачи, свой фокус. Поэтому пока ты концентрируешься на клубе. Когда придет время сборной – будем готовиться к Швеции, а дальше уже двигаться шаг за шагом. Мы не раз убеждались, что забегать вперед не стоит. Все помнят, чем это может закончиться.

Чемпионат мира – это, конечно, очень важная и большая цель. Сборная Украины в последний раз играла там в 2006 году, поэтому для нас это было бы, безусловно, очень-очень круто. Но не просто выйти, а хорошо себя показать, попробовать выйти из группы.

Поэтому первая задача – это попасть на чемпионат мира. Я думаю, что это цель и мечта не только для игроков, но и для всех болельщиков, для всех украинцев. Когда играет сборная, футбол смотрят все – даже те, кто обычно за ним особо не следит».