Ассист Судакова, две пропущенных Трубина. Бенфика поделила очки с Брагой
У орлов голы забили Николас Отаменди и Фредрик Аурснес
28 декабря в 20:00 состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии.
Брага и Бенфика сыграли вничью (2:2) арене Эштадиу Мунисипал де Брага.
Коуч Бенфики Жозе Моуриньо включил двух украинцев в стартовый состав на поединок. Голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков вышли в основе орлов.
Николас Отаменди открыл счет для гостей на 29-й минуте после навеса Георгия Судакова с флангового штрафного.
После этого украинский вратарь Анатолий Трубин пропустил два мяча от Родриго Саласара (38 мин) и Пау Виктора (45+1 мин).
После перерыва уравнял ситуацию для орлов Фредрик Аурснес (53 мин).
Лидеры: Порту (43 очка), Спортинг (38), Бенфика (36), Жил Висенте (27), Брага (26).
Чемпионат Португалии. 16-й тур, 28 декабря
Брага – Бенфика – 2:2
Голы: Родриго Саласар, 38, Пау Виктор, 45+1 – Николас Отаменди, 29, Фредрик Аурснес, 53
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
Ще один наш м'яч скасували не по ділу. І судаку чисто пощастило закинути на голову Отаменді. Зазвичай кудись за ворота його навіси летять
Толя наш без сухаря...😢
Але в наступну гру суботню
Віримо - доб'є ту сотню!
❤️🦅🦅🦅
Від сотні він в одному кроці -
То буде вже в новому році!❄️🎄😊