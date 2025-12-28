Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассист Судакова, две пропущенных Трубина. Бенфика поделила очки с Брагой
Чемпионат Португалии
Брага
28.12.2025 20:00 – FT 2 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
28 декабря 2025, 22:07 | Обновлено 28 декабря 2025, 22:50
709
4

Ассист Судакова, две пропущенных Трубина. Бенфика поделила очки с Брагой

У орлов голы забили Николас Отаменди и Фредрик Аурснес

28 декабря 2025, 22:07 | Обновлено 28 декабря 2025, 22:50
709
4 Comments
Ассист Судакова, две пропущенных Трубина. Бенфика поделила очки с Брагой
Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря в 20:00 состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии.

Брага и Бенфика сыграли вничью (2:2) арене Эштадиу Мунисипал де Брага.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Коуч Бенфики Жозе Моуриньо включил двух украинцев в стартовый состав на поединок. Голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков вышли в основе орлов.

Николас Отаменди открыл счет для гостей на 29-й минуте после навеса Георгия Судакова с флангового штрафного.

После этого украинский вратарь Анатолий Трубин пропустил два мяча от Родриго Саласара (38 мин) и Пау Виктора (45+1 мин).

После перерыва уравнял ситуацию для орлов Фредрик Аурснес (53 мин).

Лидеры: Порту (43 очка), Спортинг (38), Бенфика (36), Жил Висенте (27), Брага (26).

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 28 декабря

Брага – Бенфика – 2:2

Голы: Родриго Саласар, 38, Пау Виктор, 45+1 – Николас Отаменди, 29, Фредрик Аурснес, 53

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

По теме:
Брага – Бенфика – 2:2. Ассист Судакова, не лучшая игра Трубина. Видео голов
Алжир – Буркина-Фасо – 1:0. Как забил Рияд Марез. Видео гола и обзор
Кристал Пэлас – Тоттенхем – 0:1. Коварная штанга на 88-й мин. Видео гола
Бенфика Брага Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу Николас Отаменди видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков Родриго Саласар Пау Виктор Фредрик Аурснес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Футбол | 28 декабря 2025, 15:53 1
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца

Бенфика стремится подписать Арсения Батагова

Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Теннис | 28 декабря 2025, 19:36 10
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах

Ник одолел Арину со счетом 6:3, 6:3 в выставочном матче, который прошел в Дубае

Кличко решил наказать предательницу Украины
Бокс | 28.12.2025, 08:29
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
ФОТО. Девушка звезды АПЛ показала пышные формы
Футбол | 28.12.2025, 21:17
ФОТО. Девушка звезды АПЛ показала пышные формы
ФОТО. Девушка звезды АПЛ показала пышные формы
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28.12.2025, 08:01
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Clube de Braga
Двієчкою нагодували
Ще один наш м'яч скасували не по ділу. І судаку чисто пощастило закинути на голову Отаменді. Зазвичай кудись за ворота його навіси летять
Ответить
+7
rizzo
Бенфіка випала з боротьби. Забагато втрачених балів 
Ответить
0
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
До суму фанів Шахтаря -
Толя наш без сухаря...😢
Але в наступну гру суботню
Віримо - доб'є ту сотню!
❤️🦅🦅🦅
Від сотні він в одному кроці -
То буде вже в новому році!❄️🎄😊
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 37
Футбол
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 16
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем