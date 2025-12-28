Судаков сделал голевой пас на Отаменди в матче Бенфики с Брагой
Украинский хавбек отметился результативным действием на 29-й минуте
Украинский хавбек Георгий Судаков сделал голевой пас на Николаса Отаменди в матче Бенфики против Браги.
28 декабря в 20:00 проходит матч 16-го тура чемпионата Португалии.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Брага принимает Бенфику на домашней арене Эштадиу Мунисипал де Брага.
Коуч Бенфики Жозе Моуриньо включил двух украинцев в стартовый состав на поединок.
Голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков вышли в основе орлов.
Николас Отаменди открыл счет на 29-й минуте после навеса Георгия Судакова с флангового штрафного (1:0, игра продолжается).
