Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Португалия
28 декабря 2025, 20:37 | Обновлено 28 декабря 2025, 20:47
Судаков сделал голевой пас на Отаменди в матче Бенфики с Брагой

Украинский хавбек отметился результативным действием на 29-й минуте

Судаков сделал голевой пас на Отаменди в матче Бенфики с Брагой
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский хавбек Георгий Судаков сделал голевой пас на Николаса Отаменди в матче Бенфики против Браги.

28 декабря в 20:00 проходит матч 16-го тура чемпионата Португалии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Брага принимает Бенфику на домашней арене Эштадиу Мунисипал де Брага.

Коуч Бенфики Жозе Моуриньо включил двух украинцев в стартовый состав на поединок.

Голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков вышли в основе орлов.

Николас Отаменди открыл счет на 29-й минуте после навеса Георгия Судакова с флангового штрафного (1:0, игра продолжается).

По теме:
Трубин пропустил два гола в раздевалку, и Бенфика уже проигрывает Браге
Экваториальная Гвинея – Судан – 0:1. Курьезный автогол Коко. Видео гола
Судаков стал четвертым украинцем, оформившим ассист в чемпионате Португалии
Бенфика Брага Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Николас Отаменди видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Clube de Braga
2:1
