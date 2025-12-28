28 декабря на Мунисипал де Брага пройдет матч 16-го тура Примейры Португалии, в котором Брага встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Брага

Команда имеет свою, достаточно стабильную нишу. Она считанное количество раз теснила кого-то из тройки местных грандов, как правило, только в моменты, когда кто-то из них был на спаде. Но и сами футболисты стабильно становятся чемпионами остальной Португалии, беря четвертое место - и прошлый сезон не был исключением.

Сейчас картина не совсем привычная, и не со знаком плюс. Да, сказывается плотность сезона, когда постоянно нужно играть и в кубковых турнирах, и в Лиге Европы, где даже при ноябрьском спаде португальцы явно выходят в плей-офф. Но все же в Примейре многовато осечек, и после очередной, 0-1 на поле Эшторила, теперь еще и отстают от Жил Висенте, идя только пятыми в текущей таблице.

Бенфика

Клуб в последнее время завел привычку менять тренера не в межсезонье, а уже после старта очередного сезона. Сейчас и вовсе любопытно получилось: по ходу мощного старта сезона, уже выиграв Суперкубок, в квалификации Лиги чемпионов выбили Фенербахче - и после этого в Стамбуле прогнали Моуринью. Но в первом туре основного раунда португальцы уступили дома Карабаху - и Жозе оказался в Лиссабоне!

Поначалу и у Особенного хватало неудач - и в еврокубке, и на внутренней арене. Но сейчас явно Судаков и компания набрали ход: 1-0 с Фамаликаном стали уже седьмой победой в восьми крайних турах - только в дерби со Спортингом на этом отрезке была ничья 1-1. Впрочем, пока что и в Лиге чемпионов ничего не решено, и в Примейре удается держаться лишь на третьем месте, за спиной у вечных конкурентов.

Статистика личных встреч

Лиссабонский гранд выиграл шесть из восьми последних очных поединков при всего одном поражении на этом этапе.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех гостей. Но все-таки, из уважения к хозяевам поля, стоит применить к их победе нулевую фору (коэффициент - 1,60).