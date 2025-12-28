Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Брага
28.12.2025 20:00 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
28 декабря 2025, 03:55 |
9
0

Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 28 декабря в 20:00 по Киеву

28 декабря 2025, 03:55 |
9
0
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря на Мунисипал де Брага пройдет матч 16-го тура Примейры Португалии, в котором Брага встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Брага

Команда имеет свою, достаточно стабильную нишу. Она считанное количество раз теснила кого-то из тройки местных грандов, как правило, только в моменты, когда кто-то из них был на спаде. Но и сами футболисты стабильно становятся чемпионами остальной Португалии, беря четвертое место - и прошлый сезон не был исключением.

Сейчас картина не совсем привычная, и не со знаком плюс. Да, сказывается плотность сезона, когда постоянно нужно играть и в кубковых турнирах, и в Лиге Европы, где даже при ноябрьском спаде португальцы явно выходят в плей-офф. Но все же в Примейре многовато осечек, и после очередной, 0-1 на поле Эшторила, теперь еще и отстают от Жил Висенте, идя только пятыми в текущей таблице.

Бенфика

Клуб в последнее время завел привычку менять тренера не в межсезонье, а уже после старта очередного сезона. Сейчас и вовсе любопытно получилось: по ходу мощного старта сезона, уже выиграв Суперкубок, в квалификации Лиги чемпионов выбили Фенербахче - и после этого в Стамбуле прогнали Моуринью. Но в первом туре основного раунда португальцы уступили дома Карабаху - и Жозе оказался в Лиссабоне!

Поначалу и у Особенного хватало неудач - и в еврокубке, и на внутренней арене. Но сейчас явно Судаков и компания набрали ход: 1-0 с Фамаликаном стали уже седьмой победой в восьми крайних турах - только в дерби со Спортингом на этом отрезке была ничья 1-1. Впрочем, пока что и в Лиге чемпионов ничего не решено, и в Примейре удается держаться лишь на третьем месте, за спиной у вечных конкурентов.

Статистика личных встреч

Лиссабонский гранд выиграл шесть из восьми последних очных поединков при всего одном поражении на этом этапе.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех гостей. Но все-таки, из уважения к хозяевам поля, стоит применить к их победе нулевую фору (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Брага
28 декабря 2025 -
20:00
Бенфика
Фора Бенфики (0) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Спортинг – Риу Аве. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Брага Бенфика чемпионат Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Хоккей | 27 декабря 2025, 10:45 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии

Яркие матчи на старте турнира

Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Футбол | 27 декабря 2025, 21:03 2
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера

Ярослав покинет команду

Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Футбол | 27.12.2025, 08:33
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Челси – Астон Вилла – 1:2. Дубль Уоткинса и камбек. Видео голов и обзор
Футбол | 28.12.2025, 04:05
Челси – Астон Вилла – 1:2. Дубль Уоткинса и камбек. Видео голов и обзор
Челси – Астон Вилла – 1:2. Дубль Уоткинса и камбек. Видео голов и обзор
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27.12.2025, 08:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
26.12.2025, 07:00 7
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
27.12.2025, 22:38
Бокс
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
27.12.2025, 21:41
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 5
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем