Брага – Бенфика. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 28 декабря в 20:00 матч 16-го тура чемпионата Португалии
28 декабря 2025, 20:00 | Обновлено 28 декабря 2025, 20:01
416
28 декабря в 20:00 проходит матч 16-го тура чемпионата Португалии.
Брага принимает Бенфику на домашней арене Эштадиу Мунисипал де Брага.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коуч Бенфики Жозе Моуриньо включил двух украинцев в стартовый состав на поединок.
Голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков вышли в основе орлов.
Лидеры: Порту (43 очка), Спортинг (38), Бенфика (35), Жил Висенте (26), Брага (25).
Брага – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Пау Виктор (Брага).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Саласар (Брага).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика), асcист Георгий Судаков.
Комментарии 6
2:1
