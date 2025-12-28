28 декабря в 20:00 проходит матч 16-го тура чемпионата Португалии.

Брага принимает Бенфику на домашней арене Эштадиу Мунисипал де Брага.

Коуч Бенфики Жозе Моуриньо включил двух украинцев в стартовый состав на поединок.

Голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков вышли в основе орлов.

Лидеры: Порту (43 очка), Спортинг (38), Бенфика (35), Жил Висенте (26), Брага (25).

Брага – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция