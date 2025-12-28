Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионат Португалии
Брага
28.12.2025 20:00 – 47 2 : 1
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
28 декабря 2025, 20:00 | Обновлено 28 декабря 2025, 20:01
Брага – Бенфика. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 28 декабря в 20:00 матч 16-го тура чемпионата Португалии

Брага – Бенфика. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря в 20:00 проходит матч 16-го тура чемпионата Португалии.

Брага принимает Бенфику на домашней арене Эштадиу Мунисипал де Брага.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коуч Бенфики Жозе Моуриньо включил двух украинцев в стартовый состав на поединок.

Голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков вышли в основе орлов.

Лидеры: Порту (43 очка), Спортинг (38), Бенфика (35), Жил Висенте (26), Брага (25).

Брага – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Пау Виктор (Брага).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Саласар (Брага).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика), асcист Георгий Судаков.
По теме:
Трубин пропустил два гола в раздевалку, и Бенфика уже проигрывает Браге
Судаков стал четвертым украинцем, оформившим ассист в чемпионате Португалии
Судаков сделал голевой пас на Отаменди в матче Бенфики с Брагой
Бенфика Брага Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Clube de Braga
2:1
Ответить
0
AK.228
Тернопольский Даун - в шоке 
Ответить
0
Clube de Braga
Брага Брага Брага
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Clube de Braga
Брага Брага Брага
Ответить
-3
Clube de Braga
Брага Брага Брага
Ответить
-3
