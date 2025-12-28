Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Брага – Бенфика – 2:2. Ассист Судакова, не лучшая игра Трубина. Видео голов
Чемпионат Португалии
Брага
28.12.2025 20:00 – FT 2 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
28 декабря 2025, 22:57 | Обновлено 28 декабря 2025, 23:11
426
0

Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря в 20:00 состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии.

Брага и Бенфика сыграли вничью (2:2) арене Эштадиу Мунисипал де Брага.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Николас Отаменди открыл счет для гостей на 29-й минуте после ассиста Георгия Судакова с флангового штрафного.

После этого украинский вратарь Анатолий Трубин пропустил два мяча от Родриго Саласара (пенальти, 38 мин) и Пау Виктора (45+1 мин).

После перерыва уравнял ситуацию для орлов Фредрик Аурснес (53 мин).

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 28 декабря

Брага – Бенфика – 2:2

Голы: Родриго Саласар, 38 (пен), Пау Виктор, 45+1 – Николас Отаменди, 29, Фредрик Аурснес, 53

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
Рикарду Орта (Брага) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика), асcист Вангелис Павлидис.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Пау Виктор (Брага).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Саласар (Брага).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика), асcист Георгий Судаков.
Сандерленд – Лидс – 1:1. Украинец – в заявке хозяев. Видео голов, обзор
Алжир – Буркина-Фасо – 1:0. Как забил Рияд Марез. Видео гола и обзор
Ассист Судакова, две пропущенных Трубина. Бенфика поделила очки с Брагой
Бенфика Брага Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу Николас Отаменди видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков Родриго Саласар Пау Виктор Фредрик Аурснес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
