Брага – Бенфика – 2:2. Ассист Судакова, не лучшая игра Трубина. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Португалии
28 декабря в 20:00 состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии.
Брага и Бенфика сыграли вничью (2:2) арене Эштадиу Мунисипал де Брага.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Николас Отаменди открыл счет для гостей на 29-й минуте после ассиста Георгия Судакова с флангового штрафного.
После этого украинский вратарь Анатолий Трубин пропустил два мяча от Родриго Саласара (пенальти, 38 мин) и Пау Виктора (45+1 мин).
После перерыва уравнял ситуацию для орлов Фредрик Аурснес (53 мин).
Чемпионат Португалии. 16-й тур, 28 декабря
Брага – Бенфика – 2:2
Голы: Родриго Саласар, 38 (пен), Пау Виктор, 45+1 – Николас Отаменди, 29, Фредрик Аурснес, 53
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ник одолел Арину со счетом 6:3, 6:3 в выставочном матче, который прошел в Дубае
Мэр Киева лишил Лыскун стипендии