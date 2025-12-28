Брага – Бенфика – 2:2. Ассист Судакова, не лучшая игра Трубина. Видео голов

28 декабря в 20:00 состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии.

Брага и Бенфика сыграли вничью (2:2) арене Эштадиу Мунисипал де Брага.

Николас Отаменди открыл счет для гостей на 29-й минуте после ассиста Георгия Судакова с флангового штрафного.

После этого украинский вратарь Анатолий Трубин пропустил два мяча от Родриго Саласара (пенальти, 38 мин) и Пау Виктора (45+1 мин).

После перерыва уравнял ситуацию для орлов Фредрик Аурснес (53 мин).

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 28 декабря

Брага – Бенфика – 2:2

Голы: Родриго Саласар, 38 (пен), Пау Виктор, 45+1 – Николас Отаменди, 29, Фредрик Аурснес, 53

