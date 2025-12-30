Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
Англия
30 декабря 2025, 15:08
Специалист по стандартам Аарон Бриггс покинул английский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

Английский тренер стандартов Аарон Бриггс покинул «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

38-летний специалист присоединился к команде летом 2024 года, когда чемпиона Английской Премьер-лиги возглавил Арне Слот.

«Присоединившись к клубу в июле 2024 года – сначала в качестве тренера по индивидуальному развитию – Бриггс внес свой вклад в успех нашего клуба в Премьер-лиге в прошлом сезоне в качестве члена тренерского штаба Арне Слота. Он уходит с благодарностью и наилучшими пожеланиями от всех в клубе», – сообщение пресс-службы «Ливерпуля».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» подписал украинского полузащитника.

