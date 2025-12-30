ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
Специалист по стандартам Аарон Бриггс покинул английский гранд
Английский тренер стандартов Аарон Бриггс покинул «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».
38-летний специалист присоединился к команде летом 2024 года, когда чемпиона Английской Премьер-лиги возглавил Арне Слот.
«Присоединившись к клубу в июле 2024 года – сначала в качестве тренера по индивидуальному развитию – Бриггс внес свой вклад в успех нашего клуба в Премьер-лиге в прошлом сезоне в качестве члена тренерского штаба Арне Слота. Он уходит с благодарностью и наилучшими пожеланиями от всех в клубе», – сообщение пресс-службы «Ливерпуля».
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» подписал украинского полузащитника.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ДТП с участием британского боксера произошло в Лагосе, столице Нигерии
Поединок состоится 30 декабря в 18:00 по Киеву