ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Мирослав Васьковский будет выступать за команды «мерсисайдцев» из U-14 и U-15
Талантливый полузащитник сборной Украины U-15 Мирослав Васьковский продолжит карьеру в структуре английского «Ливерпуля». Об этом сообщила пресс-служба «мерсисайдцев».
«Ливерпуль» завершил подписание 14-летнего футболиста, который перешел в английский клуб из австрийской «Аустрии». Является воспитанником киевского «Локомотива».
Добро пожаловать в Ливерпуль, Мирослав!».
Украинский талант присоединился к австрийскому клубу в 2022 году, а с июля 2025-го находился в академии титулованного английского клуба. В последние дни декабря «красные» оформили все необходимые документы и завершили подписание игрока.
Васьковский в декабре получил вызов в сборную Украины U-15 на турнир развития УЕФА, который проходил в Португалии. В нынешнем сезоне будет играть за «Ливерпуль» U-14 и U-15.
