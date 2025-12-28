Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Англия
28 декабря 2025, 21:44 |
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника

Мирослав Васьковский будет выступать за команды «мерсисайдцев» из U-14 и U-15

ФК Ливерпуль. Мирослав Васьковский

Талантливый полузащитник сборной Украины U-15 Мирослав Васьковский продолжит карьеру в структуре английского «Ливерпуля». Об этом сообщила пресс-служба «мерсисайдцев».

«Ливерпуль» завершил подписание 14-летнего футболиста, который перешел в английский клуб из австрийской «Аустрии». Является воспитанником киевского «Локомотива».

Добро пожаловать в Ливерпуль, Мирослав!».

Украинский талант присоединился к австрийскому клубу в 2022 году, а с июля 2025-го находился в академии титулованного английского клуба. В последние дни декабря «красные» оформили все необходимые документы и завершили подписание игрока.

Васьковский в декабре получил вызов в сборную Украины U-15 на турнир развития УЕФА, который проходил в Португалии. В нынешнем сезоне будет играть за «Ливерпуль» U-14 и U-15.

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Cheng
Браво,Мирослав - удачи тебе!
