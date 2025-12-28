ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника

Талантливый полузащитник сборной Украины U-15 Мирослав Васьковский продолжит карьеру в структуре английского «Ливерпуля». Об этом сообщила пресс-служба «мерсисайдцев».

«Ливерпуль» завершил подписание 14-летнего футболиста, который перешел в английский клуб из австрийской «Аустрии». Является воспитанником киевского «Локомотива».

Добро пожаловать в Ливерпуль, Мирослав!».

Украинский талант присоединился к австрийскому клубу в 2022 году, а с июля 2025-го находился в академии титулованного английского клуба. В последние дни декабря «красные» оформили все необходимые документы и завершили подписание игрока.

Васьковский в декабре получил вызов в сборную Украины U-15 на турнир развития УЕФА, который проходил в Португалии. В нынешнем сезоне будет играть за «Ливерпуль» U-14 и U-15.