Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Фоньини, Гаске, Шварцман. Теннисисты, которые завершили карьеру в 2025 году
ATP
31 декабря 2025, 16:33 |
48
0

Фоньини, Гаске, Шварцман. Теннисисты, которые завершили карьеру в 2025 году

С теннисом также попрощались Поспишил, Вердаско, Беранкис, Рамос и другие

31 декабря 2025, 16:33 |
48
0
Фоньини, Гаске, Шварцман. Теннисисты, которые завершили карьеру в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Гаске

В 2025 году с профессиональным теннисом попрощалось и завершили карьеру 27 игроков.

Наиболее известными являются Ришар Гаске, Фабио Фоньини, Фернандо Вердаско, Вашек Поспишил и Диего Шварцман.

Украинец Владислав Манафов не выступал на про-уровне весь год, однако о завершении карьеры не сообщал.

Завершили профессиональную карьеру

  • Грегуар Баррер
  • Ричардас Беранкис
  • Рохан Бопанна
  • Педро Качин
  • Сальваторе Карузо
  • Мариус Копил
  • Маркус Даниэлл
  • Иван Додиг
  • Кайл Эдмунд
  • Эрнесто Эскобедо
  • Кристофер Юбэнкс
  • Жонатан Эссерик
  • Фабио Фоньини
  • Ришар Гаске
  • Мартин Клижан
  • Денис Кудла
  • Джанлука Магер
  • Николя Маю
  • Матве Мидделкоп
  • Деннис Новак
  • Вашек Поспишил
  • Айсам-уль-Хак Куреши
  • Альберт Рамос-Виньолас
  • Тим ван Рейтховен
  • Люк Сэвилл
  • Диего Шварцман
  • Фернандо Вердаско

Теннисисты, которые не играли весь 2025 год, но о завершении карьеры не сообщали

  • Андре Бегеманн
  • 🏳️ Теймураз Габашвили
  • Фред Жил
  • Эмилио Гомес
  • Марсель Ильхан
  • 🏳️ Андрей Кузнецов
  • Хуан Игнасио Лондеро
  • Владислав Манафов
  • Фабрис Мартен
  • Геральд Мельцер
  • Гонсало Оливейра*
  • Макс Перселл**
  • Милош Раонич
  • Хантер Риз
  • Блаж Рола
  • Теннис Сандгрен
  • Сам Вайссборн

*– Оливейра получил бан за использование метамфетамин
** – Перселл дисквалифицирован из-за использования запрещенных веществ

По теме:
Халеп, Квитова и другие. Теннисистки, которые завершили карьеру в 2025 году
Фернандиньо, Ракитич и другие. Кто окончил карьеру в 2025 году?
Экс-легионер Карпат завершил карьеру в 35 лет
Грегуар Баррер Ричардас Беранкис Рохан Бопанна Педро Качин Сальваторе Карузо Мариус Копил Маркус Даниэлл Иван Додиг Кайл Эдмунд Кристофер Юбенкс Фабио Фоньини Ришар Гаске Мартин Клижан Денис Кудла Николя Маю Матве Мидделкоп Деннис Новак Вашек Поспишил Айсам Куреши Альберт Рамос-Виньолас Тим ван Рейтховен Диего Шварцман Фернандо Вердаско завершение карьеры Андре Бегеманн Теймураз Габашвили Андрей Кузнецов Владислав Манафов Фабрис Мартен Геральд Мельцер Макс Перселл Милош Раонич Теннис Сандгрен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Футбол | 31 декабря 2025, 08:06 6
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине

Легендарный футболист 50 лет назад получил Золотой мяч

Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Футбол | 31 декабря 2025, 09:11 0
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду

Дячук имел возможность играть за «Сарагосу»

Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 31.12.2025, 06:32
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Перед отбором AO-2026: известно, где лидер украинского тенниса начнет сезон
Теннис | 30.12.2025, 12:50
Перед отбором AO-2026: известно, где лидер украинского тенниса начнет сезон
Перед отбором AO-2026: известно, где лидер украинского тенниса начнет сезон
Бенфика планирует подписать украинского футболиста за 22 млн евро
Футбол | 31.12.2025, 12:03
Бенфика планирует подписать украинского футболиста за 22 млн евро
Бенфика планирует подписать украинского футболиста за 22 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
30.12.2025, 04:21 2
Бокс
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 15
Бокс
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 2
Футбол
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 24
Футбол
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 7
Футбол
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 15
Бокс
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем