Фоньини, Гаске, Шварцман. Теннисисты, которые завершили карьеру в 2025 году
С теннисом также попрощались Поспишил, Вердаско, Беранкис, Рамос и другие
В 2025 году с профессиональным теннисом попрощалось и завершили карьеру 27 игроков.
Наиболее известными являются Ришар Гаске, Фабио Фоньини, Фернандо Вердаско, Вашек Поспишил и Диего Шварцман.
Украинец Владислав Манафов не выступал на про-уровне весь год, однако о завершении карьеры не сообщал.
Завершили профессиональную карьеру
- Грегуар Баррер
- Ричардас Беранкис
- Рохан Бопанна
- Педро Качин
- Сальваторе Карузо
- Мариус Копил
- Маркус Даниэлл
- Иван Додиг
- Кайл Эдмунд
- Эрнесто Эскобедо
- Кристофер Юбэнкс
- Жонатан Эссерик
- Фабио Фоньини
- Ришар Гаске
- Мартин Клижан
- Денис Кудла
- Джанлука Магер
- Николя Маю
- Матве Мидделкоп
- Деннис Новак
- Вашек Поспишил
- Айсам-уль-Хак Куреши
- Альберт Рамос-Виньолас
- Тим ван Рейтховен
- Люк Сэвилл
- Диего Шварцман
- Фернандо Вердаско
Теннисисты, которые не играли весь 2025 год, но о завершении карьеры не сообщали
- Андре Бегеманн
- 🏳️ Теймураз Габашвили
- Фред Жил
- Эмилио Гомес
- Марсель Ильхан
- 🏳️ Андрей Кузнецов
- Хуан Игнасио Лондеро
- Владислав Манафов
- Фабрис Мартен
- Геральд Мельцер
- Гонсало Оливейра*
- Макс Перселл**
- Милош Раонич
- Хантер Риз
- Блаж Рола
- Теннис Сандгрен
- Сам Вайссборн
*– Оливейра получил бан за использование метамфетамин
** – Перселл дисквалифицирован из-за использования запрещенных веществ
