Фоньини, Гаске, Шварцман. Теннисисты, которые завершили карьеру в 2025 году

В 2025 году с профессиональным теннисом попрощалось и завершили карьеру 27 игроков.

Наиболее известными являются Ришар Гаске, Фабио Фоньини, Фернандо Вердаско, Вашек Поспишил и Диего Шварцман.

Украинец Владислав Манафов не выступал на про-уровне весь год, однако о завершении карьеры не сообщал.

Завершили профессиональную карьеру

Грегуар Баррер Ричардас Беранкис

Рохан Бопанна Педро Качин

Сальваторе Карузо Мариус Копил

Маркус Даниэлл Иван Додиг

Кайл Эдмунд Эрнесто Эскобедо

Кристофер Юбэнкс Жонатан Эссерик

Фабио Фоньини Ришар Гаске

Мартин Клижан Денис Кудла

Джанлука Магер Николя Маю

Матве Мидделкоп Деннис Новак

Вашек Поспишил Айсам-уль-Хак Куреши

Альберт Рамос-Виньолас Тим ван Рейтховен

Люк Сэвилл Диего Шварцман

Фернандо Вердаско

Теннисисты, которые не играли весь 2025 год, но о завершении карьеры не сообщали

Андре Бегеманн 🏳️ Теймураз Габашвили

Фред Жил Эмилио Гомес

Марсель Ильхан 🏳️ Андрей Кузнецов

Хуан Игнасио Лондеро Владислав Манафов

Фабрис Мартен Геральд Мельцер

Гонсало Оливейра* Макс Перселл**

Милош Раонич Хантер Риз

Блаж Рола Теннис Сандгрен

Сам Вайссборн

*– Оливейра получил бан за использование метамфетамин

** – Перселл дисквалифицирован из-за использования запрещенных веществ