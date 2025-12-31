Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги
Киевский клуб разместился на первой позиции, имея в своем активе 3,9 млн просмотров на УПЛ ТБ
Украинская Премьер-лига назвала самую популярную команду чемпионата по итогам 16 туров – на первой позиции разместилось киевское «Динамо».
По данным УПЛ ТБ, матчи с участием «бело-синих» собрали суммарную аудиторию в 3,9 млн зрителей. Второе место занял донецкий «Шахтер» с 3,6 миллионами, далее идут житомирское «Полесья» (2,5 млн), львовские «Карпаты» (2,4 млн) и ровенский «Верес» (2,1 млн).
Самым просматриваемым поединком стало противостояние «Шахтера» и «Динамо», в котором «горняки» одолели соперника со счетом 3:1. Этот поединок собрал у экранов 459 410 зрителей при среднем показателе в 137 820 болельщиков за игру.
Кроме того, Премьер-лига сообщила, что в сумме первая часть чемпионата принесла 16 538 444 просмотров.
Самые популярный команды Премьер-лиги (по просмотрам УПЛ ТБ)
- Динамо – 3,9 млн зрителей
- Шахтер – 3,6 млн
- Полесье – 2,5 млн
- Карпаты – 2,4 млн
- Верес – 2,1 млн
