Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 10:57 |
391
0

Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги

Киевский клуб разместился на первой позиции, имея в своем активе 3,9 млн просмотров на УПЛ ТБ

31 декабря 2025, 10:57 |
391
0
Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги
ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига назвала самую популярную команду чемпионата по итогам 16 туров – на первой позиции разместилось киевское «Динамо».

По данным УПЛ ТБ, матчи с участием «бело-синих» собрали суммарную аудиторию в 3,9 млн зрителей. Второе место занял донецкий «Шахтер» с 3,6 миллионами, далее идут житомирское «Полесья» (2,5 млн), львовские «Карпаты» (2,4 млн) и ровенский «Верес» (2,1 млн).

Самым просматриваемым поединком стало противостояние «Шахтера» и «Динамо», в котором «горняки» одолели соперника со счетом 3:1. Этот поединок собрал у экранов 459 410 зрителей при среднем показателе в 137 820 болельщиков за игру.

Кроме того, Премьер-лига сообщила, что в сумме первая часть чемпионата принесла 16 538 444 просмотров.

Самые популярный команды Премьер-лиги (по просмотрам УПЛ ТБ)

  1. Динамо – 3,9 млн зрителей
  2. Шахтер – 3,6 млн
  3. Полесье – 2,5 млн
  4. Карпаты – 2,4 млн
  5. Верес – 2,1 млн

По теме:
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
127 матчей, 330 голов. Чем запомнилась первая часть сезона УПЛ 2025/26?
Новости для Трубина и Судакова: экс-игрок Шахтера может сменить клуб
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Карпаты Львов Верес Ровно УПЛ-ТВ
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Бокс | 30 декабря 2025, 09:33 0
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом

Японец успешно выступил в Эр-Рияде

Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Бокс | 31 декабря 2025, 08:43 0
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену

Александр не будет проводить следующий бой в Саудовской Аравии

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
Футбол | 30.12.2025, 15:08
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Футбол | 31.12.2025, 06:02
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Арсенал набрал наибольшее количество очков у АПЛ в 2025 году
Футбол | 31.12.2025, 08:31
Арсенал набрал наибольшее количество очков у АПЛ в 2025 году
Арсенал набрал наибольшее количество очков у АПЛ в 2025 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 12
Бокс
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
30.12.2025, 13:18 15
Футбол
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 2
Футбол
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 6
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем