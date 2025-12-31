Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги

Украинская Премьер-лига назвала самую популярную команду чемпионата по итогам 16 туров – на первой позиции разместилось киевское «Динамо».

По данным УПЛ ТБ, матчи с участием «бело-синих» собрали суммарную аудиторию в 3,9 млн зрителей. Второе место занял донецкий «Шахтер» с 3,6 миллионами, далее идут житомирское «Полесья» (2,5 млн), львовские «Карпаты» (2,4 млн) и ровенский «Верес» (2,1 млн).

Самым просматриваемым поединком стало противостояние «Шахтера» и «Динамо», в котором «горняки» одолели соперника со счетом 3:1. Этот поединок собрал у экранов 459 410 зрителей при среднем показателе в 137 820 болельщиков за игру.

Кроме того, Премьер-лига сообщила, что в сумме первая часть чемпионата принесла 16 538 444 просмотров.

Самые популярный команды Премьер-лиги (по просмотрам УПЛ ТБ)