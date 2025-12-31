Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
31 декабря 2025, 17:11 | Обновлено 31 декабря 2025, 17:37
Новая проблема Реала. Мбаппе получил серьезное повреждение колена

Игрок пропустит до трех недель

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Официальный сайт Реала сообщил о проблемах форварда Килиана Мбаппе, который получил повреждение колена.

Игрок пропустит около трех недель и не поможет мадридской команде в первых матчах 2026 года. Мбаппе не сыграет с Бетисом в Ла Лиге, а также не сможет выйти на поле в матче полуфинала Суперкубка Испании против Атлетико (и в финале, если команда туда выйдет).

Сообщается, что в последних матчах года Килиан играл с проблемами, однако они не считались серьезными и лишь обследование колена показало растяжение.

За 2025 год Мбаппе забил 59 голов и повторил клубный рекорд Криштиану Роналду.

Источник: Marca
