Сергей Ребров посетит матчи клуба УПЛ на сборах

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Полесья» 13 января транзитом через Польшу отправятся на зарубежный сбор в Испанию.

По имеющейся информации, подопечные Руслана Ротаня будут тренироваться в Марбелье с 15 января по 14 февраля. Запланировано десять контрольных матчей, первый – 19 января с варшавской «Легией», переговоры с которой вышли на финишную прямую.

Спарринги «волков» сможет посетить руководитель национальной сборной Украины Сергей Ребров, который в последние годы проживает как раз в Марбелье и, конечно, ему будет интересно увидеть в деле игроков «Полесья», которые являются его подопечными в главной команде страны.

