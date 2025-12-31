Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сергей Ребров посетит матчи клуба УПЛ на сборах
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 09:22 | Обновлено 31 декабря 2025, 09:24
Известно, где на сборах в Испании будет дислоцироваться «Полесье»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Полесья» 13 января транзитом через Польшу отправятся на зарубежный сбор в Испанию.

По имеющейся информации, подопечные Руслана Ротаня будут тренироваться в Марбелье с 15 января по 14 февраля. Запланировано десять контрольных матчей, первый – 19 января с варшавской «Легией», переговоры с которой вышли на финишную прямую.

Спарринги «волков» сможет посетить руководитель национальной сборной Украины Сергей Ребров, который в последние годы проживает как раз в Марбелье и, конечно, ему будет интересно увидеть в деле игроков «Полесья», которые являются его подопечными в главной команде страны.

Ранее бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий в беседе поделился впечатлениями о ходе событий в осенней части чемпионата УПЛ.

