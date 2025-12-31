Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории

Итальянский «Милан» внимательно следит за ситуацией украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина.

По информации испанских и итальянских СМИ, «россонери» рассматривают 26-летнего вратаря как одного из кандидатов на позицию основного в случае ухода Майка Меньяна, чей контракт истекает летом 2026 года.

Лунин, который остается дублером Тибо Куртуа, стремится к стабильной игровой практике и готов рассмотреть вариант со сменой клуба. «Милан» готов предложить «Реалу» за украинца 10–15 млн евро уже летом следующего года.