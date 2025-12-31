Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Италия
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории

Андрей Лунин может перейти в «Милан»

Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Итальянский «Милан» внимательно следит за ситуацией украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина.

По информации испанских и итальянских СМИ, «россонери» рассматривают 26-летнего вратаря как одного из кандидатов на позицию основного в случае ухода Майка Меньяна, чей контракт истекает летом 2026 года.

Лунин, который остается дублером Тибо Куртуа, стремится к стабильной игровой практике и готов рассмотреть вариант со сменой клуба. «Милан» готов предложить «Реалу» за украинца 10–15 млн евро уже летом следующего года.

Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Милан
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Ткачук
Якщо Меньян піде, то для Луніна це би був супер варіант.
Ответить
0
🏒 Hocky
Що додасть настрою в останній ранок 2025 року.
НХЛ.
Флорида Пантерз 2:3 Монреаль Канадіенз
Чинні володарі кубка Стенлі цієї ночі програли канадцям, а їх рашистський воротник пропустив 3 шайби!
Ответить
0
