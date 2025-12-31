Динамо или Шахтер? В УПЛ назвали лучший по просмотрам клуб сезона
Киевская команда собрала 3,9 млн просмотров, а горняки – 3,6 млн
Украинская Премьер-лига обнародовала статистику просмотров матчей первой части сезона 2025/26 по данным официального транслятора УПЛ ТБ.
Общая аудитория первого круга составила 16,538 млн просмотров. Средний показатель одного тура – 1,097 млн, одного матча – 137,8 тысяч.
Самым популярным клубом по количеству просмотров стало Динамо Киев – 3,9 млн. Далее в рейтинге расположились: Шахтер – 3,6 млн, Полесье – 2,5 млн, Карпаты – 2,4 млн, Верес – 2,1 млн
Рекорд сезона был установлен 2 ноября 2025 года в матче 11-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (3:1), который собрал 459,4 тысяч просмотров и стал самым популярным поединком первой части чемпионата.
Топ-5 клубов УПЛ по просмотрам матчей на УПЛ ТБ
- 1. Динамо Киев – 3,9 млн
- 2. Шахтер Донецк – 3,6 млн
- 3. Полесье Житомир – 2,5 млн
- 4. Карпаты Львов – 2,4 млн
- 5. Верес Ровно – 2,1 млн
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец объяснил, почему украинец решился на этот бой
Лука сравнил Месси и Роналду