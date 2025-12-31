Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо или Шахтер? В УПЛ назвали лучший по просмотрам клуб сезона
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 15:59 | Обновлено 31 декабря 2025, 16:13
59
0

Динамо или Шахтер? В УПЛ назвали лучший по просмотрам клуб сезона

Киевская команда собрала 3,9 млн просмотров, а горняки – 3,6 млн

31 декабря 2025, 15:59 | Обновлено 31 декабря 2025, 16:13
59
0
Динамо или Шахтер? В УПЛ назвали лучший по просмотрам клуб сезона
ФК Динамо

Украинская Премьер-лига обнародовала статистику просмотров матчей первой части сезона 2025/26 по данным официального транслятора УПЛ ТБ.

Общая аудитория первого круга составила 16,538 млн просмотров. Средний показатель одного тура – 1,097 млн, одного матча – 137,8 тысяч.

Самым популярным клубом по количеству просмотров стало Динамо Киев – 3,9 млн. Далее в рейтинге расположились: Шахтер – 3,6 млн, Полесье – 2,5 млн, Карпаты – 2,4 млн, Верес – 2,1 млн

Рекорд сезона был установлен 2 ноября 2025 года в матче 11-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (3:1), который собрал 459,4 тысяч просмотров и стал самым популярным поединком первой части чемпионата.

Топ-5 клубов УПЛ по просмотрам матчей на УПЛ ТБ

  • 1. Динамо Киев – 3,9 млн
  • 2. Шахтер Донецк – 3,6 млн
  • 3. Полесье Житомир – 2,5 млн
  • 4. Карпаты Львов – 2,4 млн
  • 5. Верес Ровно – 2,1 млн

Инфографика

По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Он забрал часть моего сердца...»
Сергей ШИЩЕНКО – о первом месте Буковины, планах и борьбе за Премьер-лигу
Будковский – второй. Определен лучший футболист Премьер-лиги 2025 года
рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига итоги сезона УПЛ Динамо Киев Шахтер Донецк Верес Ровно Полесье Житомир Карпаты Львов телевидение болельщики УПЛ-ТВ Шахтер - Динамо Киев
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Бокс | 31 декабря 2025, 09:45 1
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера

Британец объяснил, почему украинец решился на этот бой

Лука МОДРИЧ: «Мне не нравится этот вопрос. Не знаю его как человека»
Футбол | 31 декабря 2025, 14:58 0
Лука МОДРИЧ: «Мне не нравится этот вопрос. Не знаю его как человека»
Лука МОДРИЧ: «Мне не нравится этот вопрос. Не знаю его как человека»

Лука сравнил Месси и Роналду

Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Футбол | 30.12.2025, 18:23
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Футбол | 31.12.2025, 11:03
Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 31.12.2025, 06:32
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
30.12.2025, 04:21 2
Бокс
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 7
Футбол
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
30.12.2025, 19:11 3
Бокс
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
31.12.2025, 06:02 2
Футбол
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 7
Футбол
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 24
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
30.12.2025, 09:59
Хоккей
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем