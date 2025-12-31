Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Португалия
Одноклубник Судакова – лучший бомбардир чемпионата Португалии 2025 года

Экс-игрок «Спортинга» Виктор Дьекереш сумел сохранить второе место в рейтинге

Одноклубник Судакова – лучший бомбардир чемпионата Португалии 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine.

Греческий нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии в 2025 году. В его активе 29 голов в календарном году.

Второе место в данном бомбардирском рейтинге сохранил уже экс-игрок «Спортинга» швед Виктор Декереш (21).Третье место занял марокканец Янис Беграуи из «Эшторила» (19).

Украинский легионер «Бенфики» Георгий Судаков имеет в своем активе четыре забитых мяча.

Лучшие бомбардиры чемпионата Португалии в 2025 году

  • 29 – Вангелис Павлидис (Бенфика)
  • 21 – Виктор Дьекереш (Спортинг)
  • 19 – Янис Беграуи (Эшторил)
  • 17 – Саму Агехова (Порту)
  • 15 – Клейтон (Риу Аве)
  • 15 – Пабло Фелипе (Жил Висенте)
  • 14 – Луис Суарес (Спортинг)
  • 12 – Рикарду Орта (Брага)
  • 10 – Педру Гонсалвеш (Спортинг)
  • 10 – Гильерме Шеттин (Морейренсе)
  • 10 – Хесус Рамирес (Насьонал)...
  • 4 – Георгий Судаков (Бенфика)
По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Он забрал часть моего сердца...»
Бенфика планирует подписать украинского футболиста за 22 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Трубина и Судакова. Бенфика оформила трансфер
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Вангелис Павлидис Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Эшторил Георгий Судаков лучший бомбардир
