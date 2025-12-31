Одноклубник Судакова – лучший бомбардир чемпионата Португалии 2025 года
Экс-игрок «Спортинга» Виктор Дьекереш сумел сохранить второе место в рейтинге
Греческий нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии в 2025 году. В его активе 29 голов в календарном году.
Второе место в данном бомбардирском рейтинге сохранил уже экс-игрок «Спортинга» швед Виктор Декереш (21).Третье место занял марокканец Янис Беграуи из «Эшторила» (19).
Украинский легионер «Бенфики» Георгий Судаков имеет в своем активе четыре забитых мяча.
Лучшие бомбардиры чемпионата Португалии в 2025 году
- 29 – Вангелис Павлидис (Бенфика)
- 21 – Виктор Дьекереш (Спортинг)
- 19 – Янис Беграуи (Эшторил)
- 17 – Саму Агехова (Порту)
- 15 – Клейтон (Риу Аве)
- 15 – Пабло Фелипе (Жил Висенте)
- 14 – Луис Суарес (Спортинг)
- 12 – Рикарду Орта (Брага)
- 10 – Педру Гонсалвеш (Спортинг)
- 10 – Гильерме Шеттин (Морейренсе)
- 10 – Хесус Рамирес (Насьонал)...
- 4 – Георгий Судаков (Бенфика)
+ ⚽ golos na Liga 🇵🇹 no ano de 2025:— Playmaker (@playmaker_PT) December 31, 2025
