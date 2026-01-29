Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соблюдает традиции. Что сделал Трубин после безумного матча с Реалом?
Лига чемпионов
29 января 2026, 11:48 |
1515
3

Соблюдает традиции. Что сделал Трубин после безумного матча с Реалом?

Анатолий забрал себе игровой мяч

29 января 2026, 11:48 |
1515
3 Comments
Соблюдает традиции. Что сделал Трубин после безумного матча с Реалом?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин бешеным голом принес победу «орлам» над мадридским Реалом (4:2) в восьмом туре группового этапа Лиги чемпионов.

После матча Анатолий забрал себе победный мяч, поразивший ворота Тибо Куртуа на 90+8 минуте игры.«Без слов», – написал Трубин, прикрепив фото мяча с подписью игроков португальского клуба.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

На нашем сайте доступен обзор матча Реал – Бенфика, где Анатолий Трубин забил бешеный гол на 90+8 минуте игры.

По теме:
В Испании выбрали худшего футболиста Реала после поражения от Бенфики
38 ударов по воротам. Ливерпуль показал второй результат в истории ЛЧ
Трубин забил гол с первого касания мяча на чужой половине поля в ЛЧ
Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Милана рассказал, почему играет за сборную Украины, а не Италии
Футбол | 29 января 2026, 12:19 1
Защитник Милана рассказал, почему играет за сборную Украины, а не Италии
Защитник Милана рассказал, почему играет за сборную Украины, а не Италии

Богдан Бегметюк поделился впечатлениями после игры на международном турнире в Турции

Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Футбол | 29 января 2026, 08:13 5
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!

Вратарь подарил Бенфике выход в следующую стадию турнира

Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 01:02
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футбол | 29.01.2026, 06:47
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29.01.2026, 06:23
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
Впечатляет размер ладони! Хотя какая она должна быть у двухметрового парня?!
Ответить
+1
New Zealander
Чи то мяч гандбольний чи то в Трубіна така лодоня величезна... 
Ответить
+1
Saar
Це м'яч продати на аукціоні і віддати гроші ЗСУ.
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 67
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57
Футбол
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 117
Теннис
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем