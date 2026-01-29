Соблюдает традиции. Что сделал Трубин после безумного матча с Реалом?

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин бешеным голом принес победу «орлам» над мадридским Реалом (4:2) в восьмом туре группового этапа Лиги чемпионов.

После матча Анатолий забрал себе победный мяч, поразивший ворота Тибо Куртуа на 90+8 минуте игры.«Без слов», – написал Трубин, прикрепив фото мяча с подписью игроков португальского клуба.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

На нашем сайте доступен обзор матча Реал – Бенфика, где Анатолий Трубин забил бешеный гол на 90+8 минуте игры.