Назван фаворит нынешней Лиги чемпионов. И это не Пари Сен-Жермен

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Олег Федорчук рассказал о матче группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал», в котором принимали участие два футболиста сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков. А также известный футбольный эксперт назвал главного фаворита нынешней Лиги чемпионов.

– Сейчас очень впечатляет «Арсенал», – сказал Федорчук. – Команда Микеля Артеты заняла первое место не только в групповом раунде этого турнира, но и лидирует в АПЛ. Притом, что английский чемпионат самый сложный в Европе. Доказательством этому является то, что сразу пять британских команды уже вышли в 1/8 финала ЛЧ. Так что на данный момент, на мой взгляд, именно «Арсенал» имеет наибольшие шансы на успех.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен», который в финале минувшего розыгрыша разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.