Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван фаворит нынешней Лиги чемпионов. И это не Пари Сен-Жермен
Лига чемпионов
29 января 2026, 13:01 |
Известный футбольный эксперт Олег Федорчук ставит на лондонский «Арсенал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Олег Федорчук рассказал о матче группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал», в котором принимали участие два футболиста сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков. А также известный футбольный эксперт назвал главного фаворита нынешней Лиги чемпионов.

– Сейчас очень впечатляет «Арсенал», – сказал Федорчук. – Команда Микеля Артеты заняла первое место не только в групповом раунде этого турнира, но и лидирует в АПЛ. Притом, что английский чемпионат самый сложный в Европе. Доказательством этому является то, что сразу пять британских команды уже вышли в 1/8 финала ЛЧ. Так что на данный момент, на мой взгляд, именно «Арсенал» имеет наибольшие шансы на успех.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен», который в финале минувшего розыгрыша разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Арсенал дійсно зніс хороші зимові яйця, але в ЛЧ, як відомо, курчат рахують по весні. 
Ответить
0
