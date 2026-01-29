Челси обновил рекорд АПЛ по количеству выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонский Челси, победив в матче 8-го тура этапа лиги Наполи, обеспечил себе участие в 1/8 финала в сезоне 2025/26.

Для «синих» этот выход в данную стадию стал уже 18-м в истории.

По этому показателю Челси снова опередил Арсенал, имеющий 17 выходов в 1/8 финала ЛЧ.

Далее в рейтинге команд АПЛ расположены Ливерпуль (13), Манчестер Юнайтед (12) и Манчестер Сити (12).

Команды АПЛ с наибольшим количеством выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов (с учетом сезона 2025/26)