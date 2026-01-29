Лига чемпионов29 января 2026, 11:41 | Обновлено 29 января 2026, 11:54
231
0
Челси обновил рекорд АПЛ по количеству выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов
В активе «синих» теперь 18 выходов в данную стадию турнира
29 января 2026, 11:41 | Обновлено 29 января 2026, 11:54
231
0
Лондонский Челси, победив в матче 8-го тура этапа лиги Наполи, обеспечил себе участие в 1/8 финала в сезоне 2025/26.
Для «синих» этот выход в данную стадию стал уже 18-м в истории.
По этому показателю Челси снова опередил Арсенал, имеющий 17 выходов в 1/8 финала ЛЧ.
Далее в рейтинге команд АПЛ расположены Ливерпуль (13), Манчестер Юнайтед (12) и Манчестер Сити (12).
Команды АПЛ с наибольшим количеством выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов (с учетом сезона 2025/26)
- 18 – Челси
- 17 – Арсенал
- 13 – Ливерпуль
- 12 – Манчестер Юнайтед
- 12 – Манчестер Сити
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 января 2026, 01:02 1
Украинский голкипер сумел поразить ворота мадридского гранда
Футбол | 29 января 2026, 12:46 0
Поединок состоится 29 января и начнется в 22:00 по Киеву
Футбол | 29.01.2026, 06:47
Теннис | 29.01.2026, 12:01
Футбол | 29.01.2026, 07:45
Комментарии 0
Популярные новости
27.01.2026, 08:29 67
29.01.2026, 00:05 50
29.01.2026, 01:44 3
28.01.2026, 00:01
27.01.2026, 10:35
27.01.2026, 08:42 7
28.01.2026, 15:35 8