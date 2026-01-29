Пафос – Славия – 4:1. Шедевр Драгомира, разгром и красная. Видео голов
Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26
28 января Пафос переиграл Славию из Праги со счетом 4:1 в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Первым гол дальним суперударом забил Влад Драгомир. Славия доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Яна Борила на 59-й минуте.
Обе команды не сумели выйти в плей-офф еврокубка: Пафос – 26-й (9 очков), Славия – 34-я (3 очка).
Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января
Пафос (Кипр) – Славия Прага (Чехия) – 4:1
Голы: Драгомир, 17, Бруно, 53, Андерсон, 84, Оршич, 87 – Чалопек, 44
Удаление: Борил, 59 (Славия)
Видеообзор матча
События матча
