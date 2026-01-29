Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пафос – Славия – 4:1. Шедевр Драгомира, разгром и красная. Видео голов
Лига Чемпионов
Пафос
28.01.2026 22:00 – FT 4 : 1
Славия Прага
Лига чемпионов
Пафос – Славия – 4:1. Шедевр Драгомира, разгром и красная. Видео голов

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

Пафос – Славия – 4:1. Шедевр Драгомира, разгром и красная. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января Пафос переиграл Славию из Праги со счетом 4:1 в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Первым гол дальним суперударом забил Влад Драгомир. Славия доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Яна Борила на 59-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды не сумели выйти в плей-офф еврокубка: Пафос – 26-й (9 очков), Славия – 34-я (3 очка).

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Пафос (Кипр) – Славия Прага (Чехия) – 4:1

Голы: Драгомир, 17, Бруно, 53, Андерсон, 84, Оршич, 87 – Чалопек, 44

Удаление: Борил, 59 (Славия)

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Силва (Пафос), асcист Мислав Оршич.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Силва (Пафос), асcист Мислав Оршич.
59’
Ян Борил (Славия Прага) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Фелипе (Пафос).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Штепан Халоупек (Славия Прага), асcист Давид Доудера.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Влад Драгомир (Пафос).
Пафос Славия Прага видео голов и обзор Лига чемпионов удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
