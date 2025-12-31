Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Претендент на выход в УПЛ подпишет 8-9 новичков
Украина. Первая лига
31 декабря 2025, 16:49 |
Левый Берег настроен серьезно

Как стало известно Sport.ua, за одного из лидеров Первой лиги Левый Берег больше не будут выступать Андрей Ризнык, Олег Синица и Даниил Сухоручко.

Главный тренер Александр Рябоконь рассчитывает на 8-9 зимних новичков. Квартет его бывших подопечных по второгологовому «Лесному» уже пополнил ряды Левого Берега. Речь идет об Илье Коваленко, Андрее Чепурном, Викентии и Назаре Волошиных. Кстати, все они уже приняли участие в предновогоднем мини-турнире, который на днях прошел на клубной базе.

Также ожидается, что еще четыре новобранца будут из Бразилии.

Футболисты Левого Берега планируют начать подготовку ко второй части сезона уже 12 января и настроены завоевать прямую путевку в УПЛ. Два из четырех собраний пройдут вне Киева – на Закарпатье (с 12 по 26 февраля и со 2 по 14 марта).

В 19 туре Первой лиги Левый Берег в гостях сыграет с Прикарпатье-Благо (базовая дата 21 марта).

инсайд Левый Берег Киев Первая лига Украины трансферы Илья Волошин Назар Волошин (Лесное) Илья Коваленко
