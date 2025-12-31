Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. А так можно? Селезнев удивил поступком во время матча
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 14:02 |
1154
1

ВИДЕО. А так можно? Селезнев удивил поступком во время матча

Евгений закурил во время благотворительного матча

31 декабря 2025, 14:02 |
1154
1 Comments
ВИДЕО. А так можно? Селезнев удивил поступком во время матча
Instagram. Евгений Селезнев

Бывший форвард национальной сборной Украины Евгений Селезнев принял участие в проходившем в Луцке благотворительном турнире, но запомнился не футбольными моментами.

40-летний Селезнев решил не тратить попусту время, пока сидел на скамье запасных. Именитый нападающий спокойно вытащил айкос и затянулся им прямо в зале. Этот момент попал на видео.

Селезнев объявил о завершении профессиональной карьеры в мае 2023 года, хотя последний официальный матч провел еще в сентябре 2022 года. Евгений входит в топ-3 бомбардиров чемпионата Украины за всю историю, наколотив 117 голов.

@__oleksandrovich7

♬ Low - Flo Rida
По теме:
Сергей ШИЩЕНКО – о первом месте Буковины, планах и борьбе за Премьер-лигу
Будковский – второй. Определен лучший футболист Премьер-лиги 2025 года
Новогодний подарок? Сенсационный лидер УПЛ заинтриговал фанатов
Евгений Селезнев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 31 декабря 2025, 06:32 10
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории

Андрей Лунин может перейти в «Милан»

Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Футбол | 30 декабря 2025, 13:18 15
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе

В первый месяц нового года болельщикам «сине-желтых» будет за чем следить на трансферном рынке

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел клуб в Казахстане
Футбол | 31.12.2025, 12:17
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел клуб в Казахстане
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел клуб в Казахстане
Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Футбол | 31.12.2025, 11:03
Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Бокс | 31.12.2025, 09:45
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
міг би й чєкундєй відкрити вже, а хулє
Ответить
0
Михаил
ну курит человек, такое дело) Раньше многие тренеры советские пыхтели на скамейках)
Ответить
-1
Популярные новости
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 14
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 4
Футбол
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33
Бокс
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 11
Футбол
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
29.12.2025, 08:28 1
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем