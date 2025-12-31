ВИДЕО. А так можно? Селезнев удивил поступком во время матча
Евгений закурил во время благотворительного матча
Бывший форвард национальной сборной Украины Евгений Селезнев принял участие в проходившем в Луцке благотворительном турнире, но запомнился не футбольными моментами.
40-летний Селезнев решил не тратить попусту время, пока сидел на скамье запасных. Именитый нападающий спокойно вытащил айкос и затянулся им прямо в зале. Этот момент попал на видео.
Селезнев объявил о завершении профессиональной карьеры в мае 2023 года, хотя последний официальный матч провел еще в сентябре 2022 года. Евгений входит в топ-3 бомбардиров чемпионата Украины за всю историю, наколотив 117 голов.
@__oleksandrovich7
♬ Low - Flo Rida
