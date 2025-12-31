Халеп, Квитова и другие. Теннисистки, которые завершили карьеру в 2025 году

В 2025 году 13 уже экс-теннисисток объявили о завершении карьеры.

Самые известные из ниже перечисленных девушек – Симона Халеп, Петра Квитова, Ализе Корне, Каролин Гарсия.

Украинка Леся Цуренко не играет на профессиональном уровне с осени 2024 года, когда выступила за сборную Украины в Плей-офф КБДК. О завершении карьеры Леся не сообщала.

Теннисистки, которые не играли весь год, но о завершении карьеры не сообщали

Теннисистки, которые приостановили карьеру из-за материнства