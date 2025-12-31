ATP31 декабря 2025, 16:01 |
Халеп, Квитова и другие. Теннисистки, которые завершили карьеру в 2025 году
В 2025 году с профессиональным теннисом попрощались 13 девушек
В 2025 году 13 уже экс-теннисисток объявили о завершении карьеры.
Самые известные из ниже перечисленных девушек – Симона Халеп, Петра Квитова, Ализе Корне, Каролин Гарсия.
Украинка Леся Цуренко не играет на профессиональном уровне с осени 2024 года, когда выступила за сборную Украины в Плей-офф КБДК. О завершении карьеры Леся не сообщала.
- Исалин Бонавентюр
- Эжени Бушар
- Ализе Корне
- Лорен Дэвис
- Андреа Гамис
- Каролин Гарсия
- Симона Халеп
- Михаэлла Крайчек
- Петра Квитова
- Акико Омаэ
- Бибиана Схофс
- Ван Цян
- Янина Викмайер
Теннисистки, которые не играли весь год, но о завершении карьеры не сообщали
- Кайя Канепи
- Леся Цуренко
Теннисистки, которые приостановили карьеру из-за материнства
- Онс Жабер
- Дарья Сэвилл
- Анна Каролина Шмидлова
- Каролин Возняцки
