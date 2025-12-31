Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 декабря 2025, 16:01
Халеп, Квитова и другие. Теннисистки, которые завершили карьеру в 2025 году

В 2025 году с профессиональным теннисом попрощались 13 девушек

Халеп, Квитова и другие. Теннисистки, которые завершили карьеру в 2025 году
Симона Халеп и Петра Квитова

В 2025 году 13 уже экс-теннисисток объявили о завершении карьеры.

Самые известные из ниже перечисленных девушек – Симона Халеп, Петра Квитова, Ализе Корне, Каролин Гарсия.

Украинка Леся Цуренко не играет на профессиональном уровне с осени 2024 года, когда выступила за сборную Украины в Плей-офф КБДК. О завершении карьеры Леся не сообщала.

  • Исалин Бонавентюр
  • Эжени Бушар
  • Ализе Корне
  • Лорен Дэвис
  • Андреа Гамис
  • Каролин Гарсия
  • Симона Халеп
  • Михаэлла Крайчек
  • Петра Квитова
  • Акико Омаэ
  • Бибиана Схофс
  • Ван Цян
  • Янина Викмайер

Теннисистки, которые не играли весь год, но о завершении карьеры не сообщали

  • Кайя Канепи
  • Леся Цуренко

Теннисистки, которые приостановили карьеру из-за материнства

  • Онс Жабер
  • Дарья Сэвилл
  • Анна Каролина Шмидлова
  • Каролин Возняцки
Кайя Канепи Исалин Бонавентюр Эжени Бушар Ализе Корне Лорен Дэвис Андреа Гамис Каролин Гарсия Симона Халеп Петра Квитова Бибиана Схофс Ван Цян Янина Викмайер завершение карьеры Леся Цуренко Онс Жабер Дарья Сэвилл (Гаврилова) Анна Каролина Шмидлова Каролин Возняцки
