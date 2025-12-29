Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера

Как стало известно Sport.ua, немецкая команда Вердер интересуется 26-летним правым защитником Шахтера Ефимом Коноплей.

Вердер может подписать Ефима уже в зимнее трансферное окно. В случае неудачи, бременцы имеют возможность вернуться за Ефимом летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что Конопля затребовал у руководства Шахтера слишком высокую зарплату. Была информация, что с высокой долей вероятности Ефим летом станет свободным агентом – именно тогда у него и завершится контракт с горняками.

В середине декабря Sport.ua сообщал, что Конопля уже контактировал с одним из клубов Бундеслиги – это был Вердер.

В сезоне 2025/26 Конопля отыграл 19 матчей во всех турнирах за Шахтер, забил два гола и отдал четыре ассиста.

Вердер в таблице чемпионата Германии занимает 10-е место с 17 очками по итогам 15 сыгранных туров.

Читайте также: Игрок Шахтера и сборной Украины контактировал с представителями Бундеслиги

Статистика Ефима Конопли в сезоне 2025/26