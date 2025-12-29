Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
В услугах Ефима заинтересован Вердер – стороны уже контактировали между собой
Как стало известно Sport.ua, немецкая команда Вердер интересуется 26-летним правым защитником Шахтера Ефимом Коноплей.
Вердер может подписать Ефима уже в зимнее трансферное окно. В случае неудачи, бременцы имеют возможность вернуться за Ефимом летом 2026 года.
Ранее сообщалось, что Конопля затребовал у руководства Шахтера слишком высокую зарплату. Была информация, что с высокой долей вероятности Ефим летом станет свободным агентом – именно тогда у него и завершится контракт с горняками.
В середине декабря Sport.ua сообщал, что Конопля уже контактировал с одним из клубов Бундеслиги – это был Вердер.
В сезоне 2025/26 Конопля отыграл 19 матчей во всех турнирах за Шахтер, забил два гола и отдал четыре ассиста.
Вердер в таблице чемпионата Германии занимает 10-е место с 17 очками по итогам 15 сыгранных туров.
Статистика Ефима Конопли в сезоне 2025/26
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Японец выделил себя и Кроуфорда
Пономаренко раскрылся при Костюке
Вердер за останні три сезони бовтався з 13 по 8 місце;
навряд шо дадуть зарплату навіть 800 тис. євро,
+ до цього там більший % податків.
Може він просто хоче звалити із ШД.