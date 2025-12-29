Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 17:28 | Обновлено 29 декабря 2025, 17:34
3607
2

Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера

В услугах Ефима заинтересован Вердер – стороны уже контактировали между собой

Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно Sport.ua, немецкая команда Вердер интересуется 26-летним правым защитником Шахтера Ефимом Коноплей.

Вердер может подписать Ефима уже в зимнее трансферное окно. В случае неудачи, бременцы имеют возможность вернуться за Ефимом летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что Конопля затребовал у руководства Шахтера слишком высокую зарплату. Была информация, что с высокой долей вероятности Ефим летом станет свободным агентом – именно тогда у него и завершится контракт с горняками.

В середине декабря Sport.ua сообщал, что Конопля уже контактировал с одним из клубов Бундеслиги – это был Вердер.

В сезоне 2025/26 Конопля отыграл 19 матчей во всех турнирах за Шахтер, забил два гола и отдал четыре ассиста.

Вердер в таблице чемпионата Германии занимает 10-е место с 17 очками по итогам 15 сыгранных туров.

Статистика Ефима Конопли в сезоне 2025/26

Ефим Конопля Вердер трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Burevestnik
Тут писали шо ШД пропонували йому 800 тисяч.
Вердер за останні три сезони бовтався з 13 по 8 місце;
навряд шо дадуть зарплату навіть 800 тис. євро,
+ до цього там більший % податків.
Може він просто хоче звалити із ШД.
Ответить
0
Перець
І тоді запросить меншу зарплату 
Ответить
-2
