Защитник сборной Украины поставил ультиматум Шахтеру. Что ответил клуб?
Ефим Конопля планировал стать самым высокооплачиваемым футболистом в составе «горняков»
Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля получит статус свободного агента после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, 26-летний футболист поставил ультиматум руководству «горняков» – либо он станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде, либо покинет клуб летом.
«Шахтер» предложил 800 тысяч евро в год, однако такая сумма не устроила защитника, который ответил отказом. «Горняки» не публикуют информацию о зарплате своих игроков, однако известно, что некоторые легионеры зарабатывают около двух миллионов долларов.
Именно к этой отметке и стремился наблизиться Конопля, которому теперь придется искать другие варианты для продолжения карьеры.
В нынешнем сезоне Ефим провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость защитника составляет пять миллионов евро.
