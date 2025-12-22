Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник сборной Украины поставил ультиматум Шахтеру. Что ответил клуб?
Украина. Премьер лига
Защитник сборной Украины поставил ультиматум Шахтеру. Что ответил клуб?

Ефим Конопля планировал стать самым высокооплачиваемым футболистом в составе «горняков»

Защитник сборной Украины поставил ультиматум Шахтеру. Что ответил клуб?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля получит статус свободного агента после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 26-летний футболист поставил ультиматум руководству «горняков» – либо он станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде, либо покинет клуб летом.

«Шахтер» предложил 800 тысяч евро в год, однако такая сумма не устроила защитника, который ответил отказом. «Горняки» не публикуют информацию о зарплате своих игроков, однако известно, что некоторые легионеры зарабатывают около двух миллионов долларов.

Именно к этой отметке и стремился наблизиться Конопля, которому теперь придется искать другие варианты для продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Ефим провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость защитника составляет пять миллионов евро.

По теме:
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Понимали, что нужно ценить жизнь и быть одним целым»
ПСЖ определился с будущим Луиса Энрике. Такого в футболе еще не было
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ефим Конопля Игорь Бурбас продление контракта
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
-  чому у Коноплі зарплата значно менше ніж у бразильців?
-  тому шо не бразилець.
Ответить
0
as and
йому як гравцю збірної та вільному агенту-залюбки 5 чку лямів дадуть за 3-5 контракт -і це без урахування зарплати))-і так повинен робити кожен))
Ответить
0
