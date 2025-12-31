ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА объявила о закрытии премии лучшему игроку The Best

Международная федерация футбола официально объявила о закрытии премии лучшему игроку сезона – The Best. Последним обладателем престижной награды стал вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.

Президент Джанни Инфантино и председатель Спортивного совета Дубая (DSC), шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум объявили о запуске новой ежегодной церемонии вручения мировых футбольных наград, которая будет проводиться в ОАЭ.

Начиная с 2026 года, это мероприятие станет единственной официальной ежегодной церемонией награждения ФИФА, которая соберет самых влиятельных деятелей футбола со всего мира, отмечая лучших игроков, команды и достижения за предыдущий год.

Объявление было сделано во время Всемирного спортивного саммита, проходящего в Дубае, в рамках которого ФИФА и DSC подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU), подтверждающий новое партнерство.

«Мы рады объединить усилия с Дубаем, городом, который живет и дышит футболом, для развития этого мероприятия мирового класса», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Эти мировые футбольные награды будут не просто церемонией награждения, а инновационным способом отметить футбол и почтить официальных лучших игроков года как на поле, так и за его пределами».