На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Усман Дембеле из ПСЖ получил главный приз футбольного года
Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.
Определены лучшие в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskas Award.
Усман Дембеле (Франция, ПСЖ) – лучший футболист 2025 года
Усман Дембеле в 2025 году выиграл с ПСЖ чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов, а также стал обладателем Золотого мяча 2025 для лучшего игрока мира от France Football и получил приз лучшему игроку Лиги чемпионов сезона 2024/25.
Том-3 номинантов: Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид), Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
Айтана Бонмати (Испания, Барселона) – лучшая футболистка 2025 года
Топ-3 номинанток: Айтана Бонмати (Испания, Барселона), Мариона Кальдентей (Испания, Арсенал), Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
Номинанты на лучшего игрока среди мужчин
- Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
- Гарри Кейн (Англия, Бавария)
- Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
- Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
- Коул Палмер (Англия, Челси)
- Педри (Испания, Барселона)
- Рафинья (Бразилия, Барселона)
- Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
- Витинья (Португалия, ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
First time was so nice, she had to do it thrice. 🤩#TheBest FIFA Women's Player 2025: Aitana Bonmatí. 🏆— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025
