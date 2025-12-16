На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 декабря 2025, 19:43 | Обновлено 16 декабря 2025, 20:24
16 декабря 2025, 19:43 | Обновлено 16 декабря 2025, 20:24
FIFA. Усман Дембеле

Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.

Определены лучшие в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskas Award.

Усман Дембеле (Франция, ПСЖ) – лучший футболист 2025 года

Усман Дембеле в 2025 году выиграл с ПСЖ чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов, а также стал обладателем Золотого мяча 2025 для лучшего игрока мира от France Football и получил приз лучшему игроку Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Том-3 номинантов: Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид), Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

Айтана Бонмати (Испания, Барселона) – лучшая футболистка 2025 года

Топ-3 номинанток: Айтана Бонмати (Испания, Барселона), Мариона Кальдентей (Испания, Арсенал), Алексия Путельяс (Испания, Барселона)

Номинанты на лучшего игрока среди мужчин

  • Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
  • Гарри Кейн (Англия, Бавария)
  • Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
  • Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
  • Коул Палмер (Англия, Челси)
  • Педри (Испания, Барселона)
  • Рафинья (Бразилия, Барселона)
  • Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
  • Витинья (Португалия, ПСЖ)
  • Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
Усман Дембеле ФИФА лучший гол лучший игрок премия Пушкаша выбор редакции лучший тренер награды ФИФА символическая сборная лучший вратарь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
OKs100
С таким успехом могли бы дать награду Иньесте. Неважно, что он уже не играет.
Ответить
0
SHN
Дичь. Игрок полгода не играет.
Ответить
0
