Церемония вручения наград ФИФА за 2025 год. Текстовая трансляция
16 декабря 2025, 03:37 | Обновлено 16 декабря 2025, 03:55
Церемония вручения наград ФИФА за 2025 год. Текстовая трансляция

Следите за The Best FIFA Awards 2025 в Катаре 16 декабря в 19:00 по Киеву

16 декабря 2025, 03:37 | Обновлено 16 декабря 2025, 03:55
Церемония вручения наград ФИФА за 2025 год. Текстовая трансляция
FIFA

Вечером 16 декабря в городе Доха, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.

Начало мероприятия запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру. Кроме того, будут названы символические сборные мира из 11 футболистов и футболисток по итогам сезона.

Номинанты на лучшего игрока среди мужчин

  • Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
  • Гарри Кейн (Англия, Бавария)
  • Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
  • Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
  • Коул Палмер (Англия, Челси)
  • Педри (Испания, Барселона)
  • Рафинья (Бразилия, Барселона)
  • Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
  • Витинья (Португалия, ПСЖ)
  • Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

Номинанты на лучшего тренера мужских команд

  • Хавьер Агирре (Мексика, сборная Мексики)
  • Микель Артета (Англия, Арсенал)
  • Луис Энрике (Испания, ПСЖ)
  • Ханси Флик (Германия, Барселона)
  • Энцо Мареска (Италия, Челси)
  • Роберто Мартинес (Испания, сборная Португалии)
  • Арне Слот (Нидерланды, Ливерпуль)

Номинанты на лучшего вратаря среди мужчин

  • Алиссон Бекер (Бразилия, Ливерпуль)
  • Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)
  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / Ман Сити)
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
  • Мануэль Нойер (Германия, Бавария)
  • Давид Райя (Испания, Арсенал)
  • Ян Зоммер (Швейцария, Интер)
  • Войцех Щенсны (Польша, Барселона)

Номинанты на Премию Пушкаша за лучший гол среди мужчин

  • Алеррандаро (Бразилия, Витория)
  • Алессандро Дейола (Италия, Кальяри)
  • Педро де ла Вега (Аргентина, Сиэтл Саундерс)
  • Сантьяго Монтиэль (Аргентина, Индепендьенте)
  • Амр Нассер (Египет, Фарко)
  • Карлос Оррантия (Мексика, Атлас)
  • Лукас Рибейро (Бразилия, Мамелоди Сандауна)
  • Деклан Райс (Англия, Арсенал)
  • Ризки Ридхо (Индонезия, Персиджа Джакарта)
  • Кевин Родригес (Португалия, Касымпаша)
  • Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

ВИДЕО. Все номинанты на Премию Пушкаша 2025: смотреть на YouTube

Номинанты на лучшего игрока среди женщин

  • Сэнди Балтимор (Франция, Челси)
  • Натали Бьорн (Швеция, Челси)
  • Айтана Бонмати (Испания, Барселона)
  • Люси Бронз (Англия, Челси)
  • Мариона Кальдентей (Испания, Арсенал)
  • Темва Чавинга (Малави, Канзас-Сити Каррент)
  • Диани Кадидиату (Франция, Лион)
  • Мелши Дюмонре (Гаити, Лион)
  • Патриция Гихарро (Испания, Барселона)
  • Линдси Хипс (США, Олимпик Лион)
  • Лорен Джеймс (Англия, Челси)
  • Хлоя Келли (Англия, Манчестер Сити / Арсенал)
  • Эва Пайор (Польша, Барселона)
  • Клаудия Пина (Испания, Барселона)
  • Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
  • Алессия Руссо (Англия, Арсенал)
  • Лиа Уильямсон (Англия, Арсенал)

Номинанты на лучшего тренера женских команд

  • Соня Бомпастор (Франция, Челси)
  • Джонатан Хиральдес (Испания, Вашингтон Спирит / Лион)
  • Себ Хайнс (Англия, Орландо Прайд)
  • Рене Слегерс (Нидерланды, Арсенал)
  • Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

Номинанты на лучшего вратаря среди женщин

  • Анн-Катрин Бергер (Германия, Готем)
  • Ката Колл (Испания, Барселона)
  • Кристиан Эндлер (Чили, Лион)
  • Ханна Хэмптон (Англия, Челси)
  • Анна Мурхауз (Англия, Орландо Прайд)
  • Чиамака Ннадозие (Нигерия, Париж / Брайтон)
  • Фаллон Таллис-Джойс (США, Манчестер Юнайтед)

